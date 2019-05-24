Семейный подряд: Эшли Грэм с сестрой снялись в кампейне купальников Swimsuits For All



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Эшли Грэм и ее сестра

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Известная плюс-сайз-модель Эшли Грэм разработала коллекцию купальников для бренда Swimsuits For All, а также снялась в их рекламной кампании вместе со своей младшей сестрой Эбигейл.

В коллекции представлены яркие слитные и раздельные купальники плюс-сайз-размеров. Съемка кампейна проходила в Доминиканской Республике.

«Я рада поддерживать Эшли во всем, что она делает, особенно в том, что касается ее идеи о красоте вне рамок размера. Детьми мы с Эшли были очень близки и смогли сохранить эти отношения взрослыми», — сказала младшая сестренка супермодели.

Джерело: Buro 24/7