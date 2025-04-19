Святослав Вакарчук показав рідкісне фото з мамою

Відомий український співак Вакарчук цими днями відвідав місто, в якому народився

Напередодні Великодня, лідер гурту «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук приїхав до Мукачева, де разом зі своєю мамою Світланою Олександрівною прогулявся затишними вуличками. Відповідне фото він опублікував у соцмережах, передає «Главком».

«Десь на набережній у Мукачеві. Там, де душу виймає сакура», – підписав він фото цитатою зі своєї пісні.

Це вже не вперше артист приїжджає на Закарпаття, аби помилуватись рожевим цвітом сакур. Минулоріч він з мамою також відвідали Мукачево у період цвітіння японської вишні.

Нагадаємо, раніше Вакарчук відреагував на новину «Главкома» про заробітну плату музиканта у 2024 році.

За 2024 рік сукупний дохід військовослужбовця склав 1 млн грн, це у понад 10 разів менше порівняно з 2023 роком. Торік найбільше коштів декларанту принесла армійська служба – 330,7 тис. грн. Для порівняння: у 2022-2023 роках грошове забезпечення військовослужбовця Вакарчука складало 764,7 тис. грн.

Тим часом менеджерка Вакарчука заявила, що артист немає посвідчення учасника бойових дій (УБД) та не планує знову йти в політику.

Як повідомляв «Главком», у травні 2024 року військовослужбовець Святослав Вакарчук подав декларацію при звільненні. Тоді пресслужба «Океану Ельзи» у коментарі «Главкому» уточнила, що екснардеп та лідер гурту «Океан Ельзи» продовжує бути мобілізованим у Збройних силах, оскільки декларація про звільнення з посади не означає демобілізацію з війська. У випадку зі Святославом Вакарчуком йшлося про переведення із посади на посаду. При цьому представники артиста не уточнили назву нової посади виконавця у ЗСУ.