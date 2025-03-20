Головна Скотч Фото
search button user button menu button

Ліна Костенко відзначила ювілей та отримала подарунок від Буданова (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Ліна Костенко відзначила своє 95-річчя у компанії нардепа Княжицького, співака Вакарчука, гендиректора театру Франка Євгена Нищука та своєї доньки Оксани Пахльовської
фото: Микола Княжицький/Facebook

Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов передав вітання Ліні Костенко

Українська поетеса, письменниця та громадська діячка Ліна Костенко, якій виповнилося 95 років 19 березня, свій день народження відсвяткувала у колі відомих українців. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис нардепа Миколи Княжицького у Facebook.

«Куди ж та молодість поділась, а ще ж і юність не пройшла, – жартує Ліна Костенко. Привітали Ліну Василівну з ювілеєм. Це велика насолода і щастя чути її у такий час. Вона любить говорити віршами, жартувати і замислюється : чи доречні жарти у такий час, час, за який Ліна Василівна дуже переживає ? Вона слідкує за інтелектуальним життям Європи і політичним життям України і дуже не любить пафосу. Але любить людей України і напевно була б кращим президентом України із ширшою візією і ясністю розуму ніж, наприклад два останні американські лідери. Ліна Костенко дарує нам сил на Перемогу. Многая літа !!!», – написав нардеп.

Зокрема, Княжицький показав фото, на якому вони всі зібралися за столом, щоб привітати Ліну Костенко з днем народження. На світлині були присутні народний депутат Микола Княжицький, генеральний директор Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка Євген Нищук, співак Святослав Вакарчук, донька Ліни Костенко Оксана Пахльовська. Також на окремому кадрі було помічено письменницю Марія Матіос.

Зліва направо: Микола Княжицький (перший), Оксана Пахльовська (четверта) та Марія Матіос
Зліва направо: Микола Княжицький (перший), Оксана Пахльовська (четверта) та Марія Матіос
фото: Микола Княжицький/Facebook

Євген Нищук також похизувався кадром із Костенко. Він написав, що мав за честь тримати руку письменниці.

«Є моменти в житті, які надихають утверджують на твоєму шляху. Є зустрічі, які залишаються з тобою назавжди, а почуті слова стають настановами та справді дарують крила. Людина епоха! Непохитна, гостра, чесна, пророча! Ліно Василівно, маю за честь тримати Вашу руку! Пишаюсь можливістю читати Ваші глибокі та сильні рядки! Ви поруч на Майданах, на фронті, на сцені! Дякую та вклоняюсь за присутність у моєму житті!», – йдеться у дописі.

Ліна Костенко з Євгеном Нищуком у свій день народження
Ліна Костенко з Євгеном Нищуком у свій день народження
фото: Євген Нищук/Facebook

Також керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов передав вітання Ліні Костенко. Вона отримала від розвідки подяку та великий букет троянд.

«Мав за велику честь передати Ліні Василівні шанобливе привітання – усі роки широкомасштабної війни вона залишається в Києві і продовжує творити, збагачувати українську культуру вишуканим, гострим, волелюбним, як наш народ, влучним, як наша зброя, цінним, як саме життя, і таким потрібним Словом. Той, хто шукає відповідей у складні для України і світу часи, неодмінно знайде їх у поезії чи прозі з-під пера пані Ліни», – написав Буданов.

Кирило Буданов передав вітання Ліні Костенко
Кирило Буданов передав вітання Ліні Костенко
фото: Kyrylo Budanov/Facebook

Нагадаємо, 19 березня, свій ювілей відзначала видатна українська поетеса, письменниця та громадська діячка Ліна Костенко. Одній із найвпливовіших постатей сучасної української культури виповнилося 95 років.

До слова, донька Ліни Костенко Оксана Пахльовська, розповіла, як почувається мати: «З мамою все добре, вона вдома, з початку повномасштабної війни я разом з нею у Києві».

Зокрема, у Національному академічному українському драматичному театрі ім. Марії Заньковецької встановили погруддя видатної поетеси та письменниці Ліни Костенко. Автором скульптури став відомий львівський митець Ярослав Мотика, який відійшов у вічність 1 березня цього року.

Читайте також:

Теги: розвідка Микола Княжицький Євген Нищук Святослав Вакарчук Ліна Костенко Кирило Буданов день народження ювілей письменниця

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Подарунок дівчині. Топ поради від Marta Flowers
Подарунок дівчині. Топ поради від Marta Flowers
23 лютого, 21:32
Сент-Клер заявила в соціальних мережах, що її п’ятимісячний син народився від Ілона Маска
Американська письменниця заявила, що Маск є батьком її дитини та подала на мільярдера до суду
22 лютого, 14:24
Путін зі шрамом на лобі під час Форуму технологій майбутнього в Москві
У Путіна з’явився дивний шрам
23 лютого, 16:47
Значущою подією під час війни Буданов називає бої в Ірпені
Буданов повідомив, що завадило Росії взяти «Київ за три дні»
24 лютого, 22:08
Заборона США на передачу розвідданих призвела до великих втрат ЗСУ – Time
Заборона США на передачу розвідданих призвела до великих втрат ЗСУ – Time
8 березня, 13:40
Суд остаточно заборонив Джорджеску балотуватись у президенти Румунії
Суд остаточно заборонив Джорджеску балотуватись у президенти Румунії
12 березня, 04:05
Україна отримала не більше 40 ракет Atacms від Пентагону
В Україні закінчилися ракети Atacms – Associated Press
13 березня, 07:59
Майк Волтц заявив, що перспектива членства України в НАТО залишається малоймовірною
Території в обмін на гарантії безпеки для України. Радник Трампа зробив заяву
16 березня, 16:58
Обмеження будуть оптимальними та збалансованими у контексті нинішньої ситуації з безпекою
Литва пропонує депортувати росіян та білорусів, які часто їздять на батьківщину
18 березня, 14:28

Фото

Ліна Костенко відзначила ювілей та отримала подарунок від Буданова (фото)
Ліна Костенко відзначила ювілей та отримала подарунок від Буданова (фото)
Тропічний сад і спа від Dior: який вигляд має найкрасивіший аеропорт світу
Тропічний сад і спа від Dior: який вигляд має найкрасивіший аеропорт світу
Костюм охоронця: соцмережі висміяли одяг Путіна під час поїздки на Курщину
Костюм охоронця: соцмережі висміяли одяг Путіна під час поїздки на Курщину
Фото з переговорів у Джидді завірусилося мережею
Фото з переговорів у Джидді завірусилося мережею
Єрмак на переговорах у Джидді показався в костюмі вартістю понад €3 тисячі
Єрмак на переговорах у Джидді показався в костюмі вартістю понад €3 тисячі
Підлога – з томатів: в Італії з'явилась оригінальна їдальня
Підлога – з томатів: в Італії з'явилась оригінальна їдальня

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
189K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 березня: ситуація на фронті
66K
Карта повітряних тривог України онлайн 20 березня 2025
31K
Що не так з дисертацією боксера Усика: пояснення науковця
30K
Українці зможуть побачити сонячне затемнення: названо дату
15K
Руйнування, що вражають: міжнародні експерти оглянули укриття на Чорнобильській АЕС
14K
ISW: Росіяни застосували нову тактику обману на Курщині, що є воєнним злочином

Новини

Українці зможуть побачити сонячне затемнення: названо дату
Вчора, 15:31
Повітряна тривога у Києві через загрозу дронів тривала 21 хвилину
18 березня, 09:23
18 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
18 березня, 00:05
Новий рік під пальмами? Метеорологиня розповіла, як зміняться зими в Україні
17 березня, 11:07
17 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
17 березня, 00:01
16 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
16 березня, 00:01

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua