Ліна Костенко відзначила ювілей та отримала подарунок від Буданова (фото)

Ліна Костенко відзначила своє 95-річчя у компанії нардепа Княжицького, співака Вакарчука, гендиректора театру Франка Євгена Нищука та своєї доньки Оксани Пахльовської

Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов передав вітання Ліні Костенко

Українська поетеса, письменниця та громадська діячка Ліна Костенко, якій виповнилося 95 років 19 березня, свій день народження відсвяткувала у колі відомих українців. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис нардепа Миколи Княжицького у Facebook.

«Куди ж та молодість поділась, а ще ж і юність не пройшла, – жартує Ліна Костенко. Привітали Ліну Василівну з ювілеєм. Це велика насолода і щастя чути її у такий час. Вона любить говорити віршами, жартувати і замислюється : чи доречні жарти у такий час, час, за який Ліна Василівна дуже переживає ? Вона слідкує за інтелектуальним життям Європи і політичним життям України і дуже не любить пафосу. Але любить людей України і напевно була б кращим президентом України із ширшою візією і ясністю розуму ніж, наприклад два останні американські лідери. Ліна Костенко дарує нам сил на Перемогу. Многая літа !!!», – написав нардеп.

Зокрема, Княжицький показав фото, на якому вони всі зібралися за столом, щоб привітати Ліну Костенко з днем народження. На світлині були присутні народний депутат Микола Княжицький, генеральний директор Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка Євген Нищук, співак Святослав Вакарчук, донька Ліни Костенко Оксана Пахльовська. Також на окремому кадрі було помічено письменницю Марія Матіос.

Зліва направо: Микола Княжицький (перший), Оксана Пахльовська (четверта) та Марія Матіос фото: Микола Княжицький/Facebook

Євген Нищук також похизувався кадром із Костенко. Він написав, що мав за честь тримати руку письменниці.

«Є моменти в житті, які надихають утверджують на твоєму шляху. Є зустрічі, які залишаються з тобою назавжди, а почуті слова стають настановами та справді дарують крила. Людина епоха! Непохитна, гостра, чесна, пророча! Ліно Василівно, маю за честь тримати Вашу руку! Пишаюсь можливістю читати Ваші глибокі та сильні рядки! Ви поруч на Майданах, на фронті, на сцені! Дякую та вклоняюсь за присутність у моєму житті!», – йдеться у дописі.

Ліна Костенко з Євгеном Нищуком у свій день народження фото: Євген Нищук/Facebook

Також керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов передав вітання Ліні Костенко. Вона отримала від розвідки подяку та великий букет троянд.

«Мав за велику честь передати Ліні Василівні шанобливе привітання – усі роки широкомасштабної війни вона залишається в Києві і продовжує творити, збагачувати українську культуру вишуканим, гострим, волелюбним, як наш народ, влучним, як наша зброя, цінним, як саме життя, і таким потрібним Словом. Той, хто шукає відповідей у складні для України і світу часи, неодмінно знайде їх у поезії чи прозі з-під пера пані Ліни», – написав Буданов.

Кирило Буданов передав вітання Ліні Костенко фото: Kyrylo Budanov/Facebook

Нагадаємо, 19 березня, свій ювілей відзначала видатна українська поетеса, письменниця та громадська діячка Ліна Костенко. Одній із найвпливовіших постатей сучасної української культури виповнилося 95 років.

До слова, донька Ліни Костенко Оксана Пахльовська, розповіла, як почувається мати: «З мамою все добре, вона вдома, з початку повномасштабної війни я разом з нею у Києві».

Зокрема, у Національному академічному українському драматичному театрі ім. Марії Заньковецької встановили погруддя видатної поетеси та письменниці Ліни Костенко. Автором скульптури став відомий львівський митець Ярослав Мотика, який відійшов у вічність 1 березня цього року.