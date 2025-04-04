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П'ять років після смерті. На могилі батька Вакарчука сталися зміни (фото)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Памʼятник виготовив скульптор Володимир Одрехівський
колаж: glavcom.ua

На п’яті роковини з дня смерті Івана Вакарчука у Львові родина встановила пам’ятник на його честь

У Львові відбулося відкриття памʼятника на могилі колишнього міністра освіти і науки України, ректора Львівського університету та батька лідера гурту «Океан Ельзи» Івана Вакарчука. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис у соцмережах музиканта та військовослужбовця Святослава Вакарчука.

За словами Вакарчука, памʼятник батьку виготовив скульптор Володимир Одрехівський. «Я дуже пишаюся цим памʼятником. Я дякую Богу за ідею, з якою я жив ці роки» – зазначив артист.

П'ять років після смерті. На могилі батька Вакарчука сталися зміни (фото) фото 1
Святослав Вакарчук поруч з мамою
Святослав Вакарчук поруч з мамою
фото: Facebook/Святослав Вакарчук

На памʼятнику зображена літера «Псі», у фізиці – це позначення хвильової функції.

«Листок паперу, на якому зображена буква Псі, – мабуть, найбільш уживаний символ у теоретичній фізиці, є також символом духовної сили і характеризує тата таким, як він був. Глибоким, але простим. Гармонійним, але неосяжним», – розповів Вакарчук.

Святослав Вакарчук біля памʼятника батьку
Святослав Вакарчук біля памʼятника батьку
фото: Facebook/Святослав Вакарчук

Як зазначив артист, символ міцно закарбувався у його памʼяті ще з дитинства.

«Я памʼятаю, як маленьким лазив по підлозі, на якій лежали татові формули. І цей символ – просто як фотографія моєї памʼяті. Ми з мамою та Олегом дякуємо всім хто сьогодні прийшов на відкриття Це велика честь і приємність для нас», – додав він.

Лампадки та квіти біля могили Івана Вакарчука
Лампадки та квіти біля могили Івана Вакарчука
фото: Facebook/Святослав Вакарчук

Нагадаємо, у листопаді 2024 року «Главком» повідомив, що могилі Івана Вакарчука за понад чотири роки після смерті так і не з'явився пам'ятник

У 2021 році син Вакарчука відкрив меморіальну дошку батькові. Вона з'явилася на будівлі Львівського національного університету імені Івана Франка.

Як відомо, Іван Вакарчук помер 4 квітня 2020-го у Львові. Науковцю було 73 роки. Поховали ексміністра та ексректора на Личаківському цвинтарі. Іван Вакарчук – доктор фізико-математичних наук, заслужений діяч науки і техніки України.

Працював міністром освіти і науки України у 2007–2010 роках. Протягом 1990–2007 і 2010–2013 років був ректором Львівського національного університету імені Івана Франка. А у 2007 році отримав звання Героя України.

Свого часу Львівська міська рада присвоїла Івану Вакарчуку звання «Львів’янин року» (2010) за видатні досягнення в науковій, науково-педагогічній та організаційній діяльності та успішні реформи в галузі освіти.

Голова Українського інституту національної пам'яті Володимир В’ятрович у день смерті науковця перелічив його заслуги перед Україною. Зокрема, за його словами, Вакарчук «зробив так, що від 2008 року майже по пів мільйона українських дітей завершують школу із надією на чесний вступ, і ця надія не марна. Він поставив безкомпромісно питання якості освіти в нашій вищій школі, почав піднімати престиж природничої, математичної та фізичної освіти в школі».

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Теги: Святослав Вакарчук пам'ятник

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