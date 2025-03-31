Вакарчук пояснив, куди пішли сотні тисяч гривень, які йому виплатили ЗСУ

Торік найбільше коштів музиканту принесла армійська служба

Лідер гурту «Океан Ельзи» та військовослужбовець Святослав Вакарчук відреагував на новину «Главкома» про заробітну плату музиканта у 2024 році. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі Вакарчука.

За 2024 рік сукупний дохід військовослужбовця склав 1 млн грн, це у понад 10 разів менше порівняно з 2023 роком.

Торік найбільше коштів декларанту принесла армійська служба – 330,7 тис. грн. Для порівняння: у 2022-2023 роках грошове забезпечення військовослужбовця Вакарчука складало 764,7 тис. грн.

«Моя щомісячна зарплата військовослужбовця повертається назад у військо на його потреби, а саме: з моєї зарплатної картки налаштовано автоматичне перерахування отриманої суми на фонд компетентної допомоги армії «Повернись живим», – написав він.

Тим часом менеджерка Вакарчука заявила, що артист немає посвідчення учасника бойових дій (УБД) та не планує знову йти в політику.

«Щоб декілька разів не вставити, кажу: УБД не має, і не буде мати, пільг не має і не буде мати. Окремо ботофермам: вспокойтесь, нарешті, ні, не йде більше, ніколи», – написала вона.

Як повідомляв «Главком», у травні 2024 року військовослужбовець Святослав Вакарчук подав декларацію при звільненні. Тоді пресслужба «Океану Ельзи» у коментарі «Главкому» уточнила, що екснардеп та лідер гурту «Океан Ельзи» продовжує бути мобілізованим у Збройних силах, оскільки декларація про звільнення з посади не означає демобілізацію з війська. У випадку зі Святославом Вакарчуком йшлося про переведення із посади на посаду. При цьому представники артиста не уточнили назву нової посади виконавця у ЗСУ.

Нагадаємо, що у перші дні війни лідер гурту «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук пішов до територіального центру укомплектування і уклав контракт із ЗСУ. Співак має звання лейтенанта Збройних сил, і був направлений до Львівської обласної військової адміністрації.

«Львівська адміністрація у буквальному сенсі дала мені відрядження їздити по Україні та надихати людей. Такий це має вигляд. Тому я на своєму місці, а якщо потрібно буде, безумовно буду захищати країну зі зброєю у руках», – розповів Вакарчук.

Окремо артист повідомив, що під час війни він зі своєю командою їздив українськими містами: були у Сумах, Охтирці, Харкові, Миколаєві, Запоріжжі, Чернігові, Одесі, а потім виступали переважно на фронті.