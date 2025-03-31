Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Вакарчук пояснив, куди пішли сотні тисяч гривень, які йому виплатили ЗСУ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Лідер «Океану Ельзи»: «Моя щомісячна зарплата військовослужбовця повертається назад у військо»
фото з відкритих джерел

Торік найбільше коштів музиканту принесла армійська служба

Лідер гурту «Океан Ельзи» та військовослужбовець Святослав Вакарчук відреагував на новину «Главкома» про заробітну плату музиканта у 2024 році. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі Вакарчука.

За 2024 рік сукупний дохід військовослужбовця склав 1 млн грн, це у понад 10 разів менше порівняно з 2023 роком.

Торік найбільше коштів декларанту принесла армійська служба – 330,7 тис. грн. Для порівняння: у 2022-2023 роках грошове забезпечення військовослужбовця Вакарчука складало 764,7 тис. грн.

«Моя щомісячна зарплата військовослужбовця повертається назад у військо на його потреби, а саме: з моєї зарплатної картки налаштовано автоматичне перерахування отриманої суми на фонд компетентної допомоги армії «Повернись живим», – написав він.

Вакарчук пояснив, куди пішли сотні тисяч гривень, які йому виплатили ЗСУ фото 1

Тим часом менеджерка Вакарчука заявила, що артист немає посвідчення учасника бойових дій (УБД) та не планує знову йти в політику.

«Щоб декілька разів не вставити, кажу: УБД не має, і не буде мати, пільг не має і не буде мати. Окремо ботофермам: вспокойтесь, нарешті, ні, не йде більше, ніколи», – написала вона.

Вакарчук пояснив, куди пішли сотні тисяч гривень, які йому виплатили ЗСУ фото 2

Як повідомляв «Главком», у травні 2024 року військовослужбовець Святослав Вакарчук подав декларацію при звільненні. Тоді пресслужба «Океану Ельзи» у коментарі «Главкому» уточнила, що екснардеп та лідер гурту «Океан Ельзи» продовжує бути мобілізованим у Збройних силах, оскільки декларація про звільнення з посади не означає демобілізацію з війська. У випадку зі Святославом Вакарчуком йшлося про переведення із посади на посаду. При цьому представники артиста не уточнили назву нової посади виконавця у ЗСУ.

Нагадаємо, що у перші дні війни лідер гурту «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук пішов до територіального центру укомплектування і уклав контракт із ЗСУ. Співак має звання лейтенанта Збройних сил, і був направлений до Львівської обласної військової адміністрації.

«Львівська адміністрація у буквальному сенсі дала мені відрядження їздити по Україні та надихати людей. Такий це має вигляд. Тому я на своєму місці, а якщо потрібно буде, безумовно буду захищати країну зі зброєю у руках», – розповів Вакарчук.

Окремо артист повідомив, що під час війни він зі своєю командою їздив українськими містами: були у Сумах, Охтирці, Харкові, Миколаєві, Запоріжжі, Чернігові, Одесі, а потім виступали переважно на фронті.

Читайте також:

Теги: зарплата гроші Святослав Вакарчук декларація

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп хоче отримати тріумф «миротворця»
Трамп пробує підкупити Путіна на бодай тимчасовий мир
13 березня, 20:11
Станом на 1 січня 2025 року у ЗСУ служать понад 70 тисяч жінок, з них понад 5,5 тисяч – безпосередньо на передовій
Швеція надасть понад €2 млн на розширення прав українських жінок
8 березня, 22:14
25 лютого 2025 року Рада підтримала припинення повноважень народної депутатки Ірини Кормишкіної
Ексдепутатка Кормишкіна стала аграрієм
3 березня, 12:18
Два роки тому суд арештував готівку, знайдену в приміщенні на території собору
Куди поділися 2 млн, вилучені у колишньому головному соборі УПЦ МП у Хмельницькому? Відповідь поліції
15 березня, 10:30
Україна використала американські гроші відповідно до укладених угод
Рахункова палата провела аудит американської допомоги і оприлюднила результати
18 березня, 17:24
Кредитори чекали на боржника під одним із ресторанів столиці. Коли чоловік сидів у машині, йому пробили колесо
Стрілянина з погонею через борг $120 тис.: у Києві троє чоловіків напали на іноземця
19 березня, 10:51
Під час патрулювання Голосіївського району поліцейські отримали виклик про порушення тиші в будинку по вулиці Скоропадського
Хабар у 150 тис. грн. Адміністраторка підпільного казино намагалася підкупити поліцію у Києві
20 березня, 13:07
Дохід АТБ становить майже половину від загального – усіх найприбутковіших компаній-ритейлерів
АТБ, «Сільпо», «Аврора»... Названо 10 найдоходніших ритейлерів країни
24 березня, 09:45
Михайло Бондар брав участь у бойових діях в зоні АТО
Соратник Порошенка у Верховній Раді добився компенсації від держави і купив будинок
26 березня, 18:22

Шоу-біз

Вакарчук пояснив, куди пішли сотні тисяч гривень, які йому виплатили ЗСУ
Вакарчук пояснив, куди пішли сотні тисяч гривень, які йому виплатили ЗСУ
Чи треба одружуватися 90-річним? Легендарний поет-пісняр розказав про своє життєве правило
Чи треба одружуватися 90-річним? Легендарний поет-пісняр розказав про своє життєве правило
Ектор Хіменес-Браво виїхав з України: куди вирушив відомий кулінар
Ектор Хіменес-Браво виїхав з України: куди вирушив відомий кулінар
Кондратюк відкрив деталі фінансових претензій до експідопічного Козловського
Кондратюк відкрив деталі фінансових претензій до експідопічного Козловського
«Іво, усіх грошей не заробиш». Автор головних хітів Бобула образився на співака
«Іво, усіх грошей не заробиш». Автор головних хітів Бобула образився на співака
Іво Бобул шокований фейком про себе: співак звернувся до Бога
Іво Бобул шокований фейком про себе: співак звернувся до Бога

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
194K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 31 березня: ситуація на фронті
69K
Карта повітряних тривог України онлайн 31 березня 2025
25K
NYT: Україна таємно провела невдалу третю атаку на Кримський міст
18K
Чому провалився український контрнаступ та до чого тут Сирський: розслідування NYT
12K
Авіакатастрофа F-16 в Україні: ДБР повідомило, як просувається розслідування
9110
31 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

31 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Росіяни в Криму заарештували сім'ю зі Львова
Вчора, 11:36
Данія демонструє суверенітет: прем'єр-міністерка відвідає Гренландію на тлі інтересу США
Вчора, 10:51
30 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Вчора, 00:01
МВФ спрогнозував завершення війни в Україні
29 березня, 13:23
Росіяни перекидають ППО і РЕБ із Криму на Херсонщину – АТЕШ
29 березня, 09:42

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua