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Вакарчук заспівав для перехожих у Києві

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Вакарчук заспівав для перехожих у Києві
Співак не планував виступу, але, за його словами, він вийшов доречним
фото: Святослав Вакарчук/Instagram

Вакарчук заспівав під гітару свої пісні для людей, які гуляли містом

В останній день літа, 31 серпня лідер гурту «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук заспівав для перехожих на Пейзажній Алеї у Києві. Відео з'явилося у соцмережах. Про це написав і сам виконавець в Instagram. 

Артист заспівав під гітару свої хіти для перехожих. Імпровізований концерт тривав 30 хвилин.

«Учора, в останній день літа, я вирішив записати коротке відео для соцмереж у центрі Києва. Узяв гітару, вийшов на Пейзажну алею... І зрозумів, що не хочу записувати відео. Сів і так просто під гітару заспівав свої пісні для людей, які там гуляли. Для перехожих. Як тоді на скляному мосту, за два дні до війни. Як на фронті для наших захисників. 30 хвилин промайнули за п'ять. Коли отямився, навколо було вже дуже багато людей», – розповів Вакарчук.

Співак додав, що не планував виступу, але він вийшов доречним.

«Це було потрібно моїй душі. Сподіваюся, і душам моїх слухачів теж. Нам усім потрібно десь черпати сили, щоб триматися, щоб продовжувати йти вперед. Ніщо так не додає сил, як обійми близьких людей. Учора було багато обіймів. Чудовий останній день літа», – зазначив він.

Нагадаємо, український гурт «Океан Ельзи» у спільному виконанні із чотирма молодими, найбільш популярними українськими музикантами – Kola, Jerry Heil, Yаktak, Shumei презентували нову версію своєї пісні «Той день».

Раніше український гурт «Океан Ельзи» випустив першу англомовну пісню «Voices Are Rising» невдовзі після повідомлення про створення першого в історії існування колективу англомовного альбому.

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Теги: Київ Святослав Вакарчук Океан Ельзи концерт

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