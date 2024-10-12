Вакарчук відреагував на рейд ТЦК після його концерту в Києві

Фронтмен «Океану Ельзи» вперше дав коментар щодо інциденту біля столичного Палацу спорту

Фронтмен «Океану Ельзи», співак Святослав Вакарчук вперше прокоментував вчорашній інцидент біля Палацу спорту. Саме тоді, після концерту працівники ТЦК та представники поліції масово почали перевіряти документи в чоловіків. Про це повідомляє ТСН.

Так, Вакарчук не став прямо коментував ситуацію з ТЦК, однак подякував людям, які приходять на його концерти та підтримують гурт.

«У нас сьогодні день народження, я сподіваюсь, що ви нас теж вітаєте. Ми дуже щасливі, що стільки людей прийшли і приходять нас підтримати, слухають нашу музику. Взагалі для нас це велике свято. Ці 30 років для нас були дуже важливими. Ми дуже вдячні людям за ці 30 років. В тому числі за те, що вони зараз продовжують приходити підтримувати нас. Для нас це просто радість і свято. Це все, що я хочу сказати, єдиний мій коментар. Крапка», – сказав він.

Варто зазначити, що попереду в гурту «Океан Ельзи» ще чотири концерти в тому ж Палаці спорту. Так, на майданчику OLX вже з’являються оголошення про перепродаж квитків на наступні концерти українського гурту після столичних перевірок ТЦК.

Наступні жовтневі концерти гурту в Києві скріншот

Нагадаємо, ввечері 11 жовтня у Палаці спорту у Києві відбувся концерт гурту «Океан Ельзи». Після завершення виступу на відвідувачів чекали кілька десятків співробітників ТЦК та СП разом з патрульною поліцією. Вони перевіряли військово-облікові документи у військовозобов’язаних.

Кількох чоловіків, у яких виявили проблеми з документами або які відмовлялися їх показати, силою затримали й відвезли у ТЦК. Ще кільком виписали повістки та відпустили.

Після того, як інцидент викликав неабиякий резонанс народний депутат Микита Потураєв заявив, що не вважає перевірку документів після концерту «Океану Ельзи» загрозою для української культури. Щобільше, він наголосив на тому, що подібні перевірки мають відбуватися постійно.

До слова, Кабінет міністрів вніс зміни до порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період. Раніше діяла норма, за якою день явки за викликом резервіста або військовозобов’язаного визначався не раніше 14 дня від дня надсилання повістки. Уряд встановив, що прибути до ТЦК за повісткою з населеного пункту, що є адміністративним центром області, потрібно протягом семи діб, а з інших населених пунктів – протягом десяти діб.