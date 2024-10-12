Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Вакарчук відреагував на рейд ТЦК після його концерту в Києві

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Вакарчук подякував людям, які приходять на його концерти
фото з відкритих джерел

Фронтмен «Океану Ельзи» вперше дав коментар щодо інциденту біля столичного Палацу спорту

Фронтмен «Океану Ельзи», співак Святослав Вакарчук вперше прокоментував вчорашній інцидент біля Палацу спорту. Саме тоді, після концерту працівники ТЦК та представники поліції масово почали перевіряти документи в чоловіків. Про це повідомляє ТСН.

Так, Вакарчук не став прямо коментував ситуацію з ТЦК, однак подякував людям, які приходять на його концерти та підтримують гурт.

«У нас сьогодні день народження, я сподіваюсь, що ви нас теж вітаєте. Ми дуже щасливі, що стільки людей прийшли і приходять нас підтримати, слухають нашу музику. Взагалі для нас це велике свято. Ці 30 років для нас були дуже важливими. Ми дуже вдячні людям за ці 30 років. В тому числі за те, що вони зараз продовжують приходити підтримувати нас. Для нас це просто радість і свято. Це все, що я хочу сказати, єдиний мій коментар. Крапка», – сказав він.

Варто зазначити, що попереду в гурту «Океан Ельзи» ще чотири концерти в тому ж Палаці спорту. Так, на майданчику OLX вже з’являються оголошення про перепродаж квитків на наступні концерти українського гурту після столичних перевірок ТЦК.

Наступні жовтневі концерти гурту в Києві
Наступні жовтневі концерти гурту в Києві
скріншот

Нагадаємо, ввечері 11 жовтня у Палаці спорту у Києві відбувся концерт гурту «Океан Ельзи». Після завершення виступу на відвідувачів чекали кілька десятків співробітників ТЦК та СП разом з патрульною поліцією. Вони перевіряли військово-облікові документи у військовозобов’язаних.

Кількох чоловіків, у яких виявили проблеми з документами або які відмовлялися їх показати, силою затримали й відвезли у ТЦК. Ще кільком виписали повістки та відпустили.

Після того, як інцидент викликав неабиякий резонанс народний депутат Микита Потураєв заявив, що не вважає перевірку документів після концерту «Океану Ельзи» загрозою для української культури. Щобільше, він наголосив на тому, що подібні перевірки мають відбуватися постійно. 

До слова, Кабінет міністрів вніс зміни до порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період. Раніше діяла норма, за якою день явки за викликом резервіста або військовозобов’язаного визначався не раніше 14 дня від дня надсилання повістки. Уряд встановив, що прибути до ТЦК за повісткою з населеного пункту, що є адміністративним центром області, потрібно протягом семи діб, а з інших населених пунктів – протягом десяти діб.

Читайте також:

Теги: ТЦК Святослав Вакарчук концерт Київ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Обмеження проїзду діятимуть на ділянці від вул. Радунської до вул. Оноре де Бальзака
На вулиці Будищанській з 3 жовтня буде обмежено рух транспорту(схема)
3 жовтня, 07:10
У Києві станом на ранок 1 жовтня рівень забрудненості повітря низький
Пилова буря дісталася столиці: який стан повітря у місті
1 жовтня, 08:53
Тривога охоплювала більшість українських областей
Тривога в Києві та низці областей тривала пів години
27 вересня, 09:49
Внаслідок падіння уламків «шахеда» в Києві трапилась розгерметизація газової труби
Робота ППО тривала всю ніч: нові деталі атаки на Київ (відео)
26 вересня, 07:58
Київгаз просить мешканців будинків перекрити крани на газопроводах перед газовими приладами
Три райони міста на дві доби залишаться без газу: адреси
25 вересня, 07:12
Ймовірною причиною погіршення якості атмосферного повітря є пожежі в екосистемах в Київській, Чернігівській та Сумській областях
В північній частині Києва покращується стан якості повітря
20 вересня, 14:59
Усі хворі перебувають на лікуванні в медичних закладах столиці
В одній зі шкіл Києва зафіксовано п'ять випадків гострої кишкової інфекції
17 вересня, 20:22
До кінця доби очікуються пориви вітру швидкістю 15-20 м/с
На Київ та область суне гроза: синоптики попередили про небезпеку
16 вересня, 15:27
Система безквиткового проїзду проходить технічне тестування, однак вона вже повністю готова
Столична влада пояснила, як працюватиме система безквиткового проїзду в транспорті
12 вересня, 19:10

Шоу-біз

Вакарчук відреагував на рейд ТЦК після його концерту в Києві
Вакарчук відреагував на рейд ТЦК після його концерту в Києві
«Я вирішила випускати пісні російською». Співачка Луна з чоловіком покинули Україну
«Я вирішила випускати пісні російською». Співачка Луна з чоловіком покинули Україну
Тейлор Свіфт випадково прорекламувала бренд блискіток. Їх продажі зросли на 2500%
Тейлор Свіфт випадково прорекламувала бренд блискіток. Їх продажі зросли на 2500%
«Ми будемо боротися»: Макрон хоче вплинути на сюжет відомого серіалу від Netflix
«Ми будемо боротися»: Макрон хоче вплинути на сюжет відомого серіалу від Netflix
«Досить вбивати людей». Соліст російського гурту «Бі-2» звернувся до Путіна
«Досить вбивати людей». Соліст російського гурту «Бі-2» звернувся до Путіна
Розраховувала на «Оскар». Як Леді Гага відреагувала на провал фільму «Джокер»
Розраховувала на «Оскар». Як Леді Гага відреагувала на провал фільму «Джокер»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
75K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 жовтня: ситуація на фронті
68K
Завербований український агент заявив, що втрати РФ на Покровському напрямку катастрофічні
50K
Ексгенерал СБУ Наумов не доїхав до суду, заявив про умисне ДТП, але вирок отримав
29K
Карта повітряних тривог України онлайн 12 жовтня 2024
21K
Голова НАЗК оприлюднив список воєнкомів, що живуть на широку ногу
18K
12 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Рейд ТЦК під час концерту в Києві та вибухи в Курчатові: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
В Україні прогнозують хмарно з проясненням: прогноз погоди на 12 жовтня
Сьогодні, 06:00
Тривога в Києві тривала менше години через зліт МіГ
Сьогодні, 00:07
12 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Через два роки після «п'яної» ДТП суд розпочав слухати справу доньки нардепа Ар'єва
Вчора, 17:47
Нардеп «Слуги народу»: Рада має дати старт будівництву третього і четвертого блоків ХАЕС
Вчора, 11:28

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua