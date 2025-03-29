Військовослужбовець Святослав Вакарчук показав заробітки за 2024 рік: найбільше принесла служба в ЗСУ

У 2024 році сукупні заробітки фронтмена «Океану Ельзи» склали 1 млн грн

За 2024 рік сукупний дохід військовослужбовця і лідера гурту «Океан Ельзи» Святослава Вакарчука склав 1 млн грн, це у понад 10 разів менше порівняно з 2023 роком (тоді було 12,8 млн грн). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на реєстр декларацій.

Торік найбільше коштів декларанту принесла армійська служба – 330,7 тис. грн. Для порівняння: у 2022-2023 роках грошове забезпечення військовослужбовця Вакарчука складало 764,7 тис. грн.

Також минулого року Святослав Вакарчук одержав 132,4 тис. грн зарплати і гонорарів у ТОВ «Суперсиметрія», яке йому ж належить. Іще 200 тис. грн гонорарів виплатило ТОВ «С’юзі Продакшн Україна» і 243,8 тис. грн гонорарів – Shamrock Management LLC з Об’єднаних Арабських Еміратів. Наприклад, ця ж іноземна компанія у 2023 році перерахувала Вакарчуку 9,14 млн грн гонорарів.

Святослав Вакарчук тримає готівкою 5 млн грн, $175 тис. і 125 тис. євро дані: реєстр декларацій

Окремо у декларації за 2024 рік Вакарчук вказав 30 тис. грн роялті. Ці кошти йому заплатила партія «Голос», лідером якої він був під час позачергових парламентських виборів 2019 року і від якої обрався до Верховної Ради.

Що стосується заощаджень співака, то також простежується тенденція до зменшення. Зокрема, Вакарчук вказав, що готівкою тримає 5 млн грн (у 2023 році було 5,5 млн грн), $175 тис. (було $200 тис.) і 125 тис. євро.

На банківських рахунках – $110,8 тис., 49,8 тис. грн і 25 євро.

Зазначив Вакарчук і позику на суму $27 тис. українській співачці Христині Соловій, яка тягнеться з 2023 року.

Із нерухомості у Вакарчука – столична квартира площею 68,8 кв. м. Що прикметно: у декларації 2024 року вже немає двох орендованих нежитлових приміщень площами 18 кв. м і 120 кв. м у Києві, які раніше показував співак.

Також із останньої декларації зникла автівка BMW G32 640i xDrive, 2018 року випуску вартістю 2,07 млн грн. Натомість залишилися автомобілі Land Rover Range Rover, 2018 року випуску і Renault Laguna, 2001 року випуску.

Крім цього, Вакарчук щороку декларує німецький рояль Bechstein А 160, який у нього з 2013 року.

Як повідомляв «Главком», у травні 2024 року військовослужбовець Святослав Вакарчук подав декларацію при звільненні. Тоді пресслужба «Океану Ельзи» у коментарі «Главкому» уточнила, що екснардеп та лідер гурту «Океан Ельзи» продовжує бути мобілізованим у Збройних силах, оскільки декларація про звільнення з посади не означає демобілізацію з війська. У випадку зі Святославом Вакарчуком йшлося про переведення із посади на посаду. При цьому представники артиста не уточнили назву нової посади виконавця у ЗСУ.

Нагадаємо, що у перші дні війни лідер гурту «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук пішов до територіального центру укомплектування і уклав контракт із ЗСУ. Співак має звання лейтенанта Збройних сил, і був направлений до Львівської обласної військової адміністрації.

«Львівська адміністрація у буквальному сенсі дала мені відрядження їздити по Україні та надихати людей. Такий це має вигляд. Тому я на своєму місці, а якщо потрібно буде, безумовно буду захищати країну зі зброєю у руках», – розповів Вакарчук.

Окремо артист повідомив, що під час війни він зі свою командою їздив українськими містами: були у Сумах, Охтирці, Харкові, Миколаєві, Запоріжжі, Чернігові, Одесі, а потім виступали переважно на фронті.