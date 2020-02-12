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    Шоу-биз

    Сыгравший в «поттериане» Невилла Долгопупса актер выложил фото на фоне Хогвартса

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    <p>Сказку о маленьком волшебнике снимали, в основном, в Англии и Шотландии</p> <div></div> - Сыгравший в «поттериане» Невилла Долгопупса актер выложил фото на фоне Хогвартса

    Сказку о маленьком волшебнике снимали, в основном, в Англии и Шотландии

    Создателям парка развлечений во Флориде удалось почти полностью воссоздать Хогварстс

    Исполнитель роли Невилла Долгопупса, Мэттью Льюис, соскучился по школе чародейства и волшебства Хогвартс, в стенах которой прошло почти все его детство. На днях актер, ставший секс-символом после выхода последней части популярной саги, опубликовал в своем Инстаграме фото, сделанное на фоне аттракциона по мотивам «Гарри Поттера», который находится в парке развлечений Universal Orlando во Флориде.

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    Сыгравший в «поттериане» Невилла Долгопупса актер выложил фото на фоне Хогвартса
    Сыгравший в «поттериане» Невилла Долгопупса актер выложил фото на фоне Хогвартса
    Сыгравший в «поттериане» Невилла Долгопупса актер выложил фото на фоне Хогвартса
    Сыгравший в «поттериане» Невилла Долгопупса актер выложил фото на фоне Хогвартса
    Сыгравший в «поттериане» Невилла Долгопупса актер выложил фото на фоне Хогвартса
    Сыгравший в «поттериане» Невилла Долгопупса актер выложил фото на фоне Хогвартса
    Сыгравший в «поттериане» Невилла Долгопупса актер выложил фото на фоне Хогвартса
    Сыгравший в «поттериане» Невилла Долгопупса актер выложил фото на фоне Хогвартса
    Сыгравший в «поттериане» Невилла Долгопупса актер выложил фото на фоне Хогвартса

    Съемки популярной серии, конечно, проходили не здесь. Сказку о маленьком волшебнике снимали, в основном, в Англии и Шотландии. Будучи совсем юным магом, Гарри Поттер учился летать на метле под окнами замка Энвик. Герцоги Нортумберлендские регулярно сдают его в аренду киностудиям.

    Однако создателям парка развлечений во Флориде удалось почти полностью воссоздать Хогварстс, каким его запомнили зрители. И, нужно признать, красавчик Мэттью отлично смотрится на фоне этого роскошного дворца.

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