Сыгравший в «поттериане» Невилла Долгопупса актер выложил фото на фоне Хогвартса



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Сказку о маленьком волшебнике снимали, в основном, в Англии и Шотландии

Создателям парка развлечений во Флориде удалось почти полностью воссоздать Хогварстс

Исполнитель роли Невилла Долгопупса, Мэттью Льюис, соскучился по школе чародейства и волшебства Хогвартс, в стенах которой прошло почти все его детство. На днях актер, ставший секс-символом после выхода последней части популярной саги, опубликовал в своем Инстаграме фото, сделанное на фоне аттракциона по мотивам «Гарри Поттера», который находится в парке развлечений Universal Orlando во Флориде.

Съемки популярной серии, конечно, проходили не здесь. Сказку о маленьком волшебнике снимали, в основном, в Англии и Шотландии. Будучи совсем юным магом, Гарри Поттер учился летать на метле под окнами замка Энвик. Герцоги Нортумберлендские регулярно сдают его в аренду киностудиям.

Однако создателям парка развлечений во Флориде удалось почти полностью воссоздать Хогварстс, каким его запомнили зрители. И, нужно признать, красавчик Мэттью отлично смотрится на фоне этого роскошного дворца.