Звезда сериала «Школа» споет в «Голосі країни»

Несмотря на успех в сериале, девушка намерена построить именно музыкальную карьеру

Одной из участниц пятого выпуска популярного шоу «Голос країни-8» станет 16-летняя звезда украинского сериала «Школа» Анна Тринчер. Несмотря на то, что девушка завоевала большой успех благодаря съемкам в этом фильме – она продолжает мечтать именно о вокальной карьере. «После съемок в сериале у меня появились



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Анна Тринчер

Несмотря на успех в сериале, девушка намерена построить именно музыкальную карьеру

Одной из участниц пятого выпуска популярного шоу «Голос країни-8» станет 16-летняя звезда украинского сериала «Школа» Анна Тринчер.

Несмотря на то, что девушка завоевала большой успех благодаря съемкам в этом фильме – она продолжает мечтать именно о вокальной карьере.

«После съемок в сериале у меня появились поклонники, начали узнавать на улицах, просить автографы, и выросло количество подписчиков в Instagram. Я даже мечтать не могла о таком признании. Сейчас чувствую в себе силы воплотить в реальность еще одну мечту – стать певицей, и считаю, что «Голос країни» станет моим решающим шагом к этому», – рассказывает артистка.

Напомним, в сериале она сыграла роль подружки Лолы Нати. Также она напомнила, что несколько лет назад уже участвовала «Голосі.Діти-2» в команде Натальи Могилевской, но ей пришлось покинуть проект на этапе «вокальных боев».

Кроме того, в пятом выпуске передачи обещает появиться олимпийская чемпионка по вольной борьбе Ирина Мерлени, 28-летняя девушка участника «Голос країни-6» Аняни Удогво Клеулия из Одессы, 17-летняя вокалистка группы Saha Виолетта Литвиненко из Киева, а также 34-летний духовный наставник Натальи Могилевской и Кати Chilly Роман Смир из Киева.

Джерело: Сегодня