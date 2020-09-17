Как выглядит соблазнительная дочь Жан-Клода Ван Дамма (фото)



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В детстве девочка занималась конькобежным спортом, но, повзрослев, решила пойти по стопам отца и заинтересовалась единоборствами

У американского актера и мастера боевых искусств Жан-Клода Ван Дамма два сына и одна дочь от культуристки Глэдис Португез — Бьянка. Внешне девушка выглядит хрупкой, но отец с детства учил ее, как постоять за себя.

Бьянке Ван Варенберг 29 лет. Девушка живет в Нью-Йорке. Как и звездный папа, Бьянка уже показала себя в боевых искусствах. В детстве девочка занималась конькобежным спортом, но, повзрослев, решила пойти по стопам отца и заинтересовалась единоборствами. Сейчас Бьянка с легкостью может повторить трюки Жан-Клода Ван Дамма.

«Благодаря отцу боевые искусства стали интересны моему поколению, и я хочу продолжить его дело», — сказала как-то дочка Ван Дамма.

Кроме того, она снимается в кино. Актерская карьера Бьянки началась в 2008 году с фильма «Специальное задание», где главную роль исполнил ее отец.

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