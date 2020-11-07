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    Шоу-биз

    Джонни Деппа выгнали из «Фантастических тварей» после скандального суда с Эмбер Херд

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    Голливудский актер Джонни Депп - Джонни Деппа выгнали из «Фантастических тварей» после скандального суда с Эмбер Херд
    Голливудский актер Джонни Депп

    Актер отметил, что уважает решение компании, и поблагодарил всех, кто его поддерживает

    Голливудского актера Джонни Деппа лишили роли в третьей части франшизы «Фантастические твари» после скандала с его бывшей женой Эмбер Херд. Об этом сам артист сообщил в своем Instagram-аккаунте.

    Он пояснил, что студия Warner Bros. решила разорвать контракт с ним, поэтому он больше не будет играть Грин-де-Вальда. Актер отметил, что уважает решение компании, и поблагодарил всех, кто его поддерживает.

    «Сюрреалистичное решение суда в Великобритании не повлияет на мою борьбу за правду, я подтверждаю, что планирую подать апелляцию», — написал Депп.

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    Джонни Депп и Эмбер Херд

    Речь идет о деле против таблоида The Sun, которое артист проиграл. Он решил судиться с изданием, так как оно опубликовало статью, в которой утверждалось, что Депп избивал Херд. Сама актриса выступала в качестве свидетельницы.

    Ранее «Скотч» сообщал, что эпатажная светская львица показала свой роскошный пентхаус в центре Киева. Ведущая, актриса и светская львица Светлана Вольнова приобрела квартиру в 2000 году за $100 тысяч.

    Главный арт-объект жилья - люстра, стоимостью 6000 долларов. По словам Вольновой, о такой она мечтала с пяти лет!

    «Я все время хотела такую люстру. Когда я сидела в пять лет в театре и смотрела, как спускается люстра, зажигается свет и начинается представление… И я решила, что у меня дома обязательно будет такая», - объяснила светская львица.

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