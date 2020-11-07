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    Шоу-биз

    Экс-«Виа Гра» снялась обнаженной на мусорке

    • Розсилка
    Певица&nbsp;Layah - Экс-«Виа Гра» снялась обнаженной на мусорке
    Певица Layah
    instagram.com/layahmusic/

    Певица устроила откровенную фотосессию на социальную тему

    Бывшая участница группы «Виа Гра», певица Layah, которая ранее была известна под псевдонимом Ева Бушмина, ошеломила новыми откровенными снимками.

    На странице в Instagram исполнительница запостила серию фото, на которых предстала полностью обнаженная посреди мусора. Артистка позировала лежа на пляже, прикрыв грудь водорослями, а ягодицы пластиковым ящиком.

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    Экс-«Виа Гра» снялась обнаженной на мусорке
    Экс-«Виа Гра» снялась обнаженной на мусорке
    Экс-«Виа Гра» снялась обнаженной на мусорке
    instagram.com/layahmusic/

    Фолловеры певицы в комментариях выразили свое восхищение и отметили, что LAYAH сделала замечательные социальные снимки на экологическую тему. Не забыли фанаты отметить и стройную фигуру кумира.

    Ранее «Скотч» сообщал, что эпатажная светская львица показала свой роскошный пентхаус в центре Киева. Ведущая, актриса и светская львица Светлана Вольнова приобрела квартиру в 2000 году за $100 тысяч.

    Главный арт-объект жилья - люстра, стоимостью 6000 долларов. По словам Вольновой, о такой она мечтала с пяти лет!

    «Я все время хотела такую люстру. Когда я сидела в пять лет в театре и смотрела, как спускается люстра, зажигается свет и начинается представление… И я решила, что у меня дома обязательно будет такая», - объяснила светская львица.

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