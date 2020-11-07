Экс-«Виа Гра» снялась обнаженной на мусорке

Певица устроила откровенную фотосессию на социальную тему

Бывшая участница группы «Виа Гра», певица Layah, которая ранее была известна под псевдонимом Ева Бушмина, ошеломила новыми откровенными снимками.

На странице в Instagram исполнительница запостила серию фото, на которых предстала полностью обнаженная посреди мусора. Артистка позировала лежа на пляже, прикрыв грудь водорослями, а ягодицы пластиковым ящиком.

Фолловеры певицы в комментариях выразили свое восхищение и отметили, что LAYAH сделала замечательные социальные снимки на экологическую тему. Не забыли фанаты отметить и стройную фигуру кумира.

Ранее «Скотч» сообщал, что эпатажная светская львица показала свой роскошный пентхаус в центре Киева. Ведущая, актриса и светская львица Светлана Вольнова приобрела квартиру в 2000 году за $100 тысяч.



Главный арт-объект жилья - люстра, стоимостью 6000 долларов. По словам Вольновой, о такой она мечтала с пяти лет!



«Я все время хотела такую люстру. Когда я сидела в пять лет в театре и смотрела, как спускается люстра, зажигается свет и начинается представление… И я решила, что у меня дома обязательно будет такая», - объяснила светская львица.