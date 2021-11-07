  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь
рус
    Жизнь

    На концерте популярного рэпера погибло восемь человек (видео)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Рэпер Трэвис Скотт - На концерте популярного рэпера погибло восемь человек (видео)
    Рэпер Трэвис Скотт

    Артист вернулся в родной Хьюстон с собственным фестивалем в 2018 году

    Вчера на фестивале Astroworld Festiva в Техасе, на который со всей страны съехалось 50 тысяч человек, во время выступления рэпера Трэвиса Скотта случилась сильная давка. В какой-то момент фанаты резко прильнули к сцене, люди начали терять сознание. Сейчас известно о восьми погибших, и, по словам начальника пожарной охраны города, еще сотни человек были ранены.

    Двухдневный фестиваль, организатором которого является сам Трэвис Скотт, должен был проходить в пятницу и субботу. После произошедшего второй день сразу отменили. На сцене успели выступить SZA, Tame Impala и Earth, Wind & Fire.

    Посмотреть эту публикацию в Instagram

    Публикация от FAN PAGE (@travisscott.rage)

    Трэвис вернулся в родной Хьюстон с собственным фестивалем в 2018 году. С того момента каждый год в парке развлечений NRG Park (ранее AstroWorld), ставшем когда-то вдохновением для названия третьего студийного альбома рэпера, проводятся концерты. На первом фестивале три года назад выступили La Flame, Post Malone, Young Thug, Rae Sremmurd, Sheck Wes, а также легенды Bun B, Slim Thug и другие.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Валерий Харчишин впервые заговорил о неизлечимой болезни сына.

    Через несколько лет после аварии у одного из наследников звезды врачи диагностировали неизлечимую болезнь. Харчишин не рассекретил диагноз, но отметил, что сын болеет уже четвертый год, а сам он тяжело переживает за мальчика. Со своей стороны, экстрасенс почувствовала, что мальчик вроде бы возвращается обратно в развитии и страдает от страшной боли.

    Читайте также: «Игра в кальмара» курильщика. В «ДНР» создали уродливую копию куклы-убийцы
    Теги: знаменитости шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    На концерте популярного рэпера погибло восемь человек (видео)