На концерте популярного рэпера погибло восемь человек (видео)

Артист вернулся в родной Хьюстон с собственным фестивалем в 2018 году

Вчера на фестивале Astroworld Festiva в Техасе, на который со всей страны съехалось 50 тысяч человек, во время выступления рэпера Трэвиса Скотта случилась сильная давка. В какой-то момент фанаты резко прильнули к сцене, люди начали терять сознание. Сейчас известно о восьми погибших, и, по словам начальника пожарной охраны города, еще сотни человек были ранены.

Двухдневный фестиваль, организатором которого является сам Трэвис Скотт, должен был проходить в пятницу и субботу. После произошедшего второй день сразу отменили. На сцене успели выступить SZA, Tame Impala и Earth, Wind & Fire.

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Трэвис вернулся в родной Хьюстон с собственным фестивалем в 2018 году. С того момента каждый год в парке развлечений NRG Park (ранее AstroWorld), ставшем когда-то вдохновением для названия третьего студийного альбома рэпера, проводятся концерты. На первом фестивале три года назад выступили La Flame, Post Malone, Young Thug, Rae Sremmurd, Sheck Wes, а также легенды Bun B, Slim Thug и другие.

Ранее «Скотч» сообщал, что Валерий Харчишин впервые заговорил о неизлечимой болезни сына.

Через несколько лет после аварии у одного из наследников звезды врачи диагностировали неизлечимую болезнь. Харчишин не рассекретил диагноз, но отметил, что сын болеет уже четвертый год, а сам он тяжело переживает за мальчика. Со своей стороны, экстрасенс почувствовала, что мальчик вроде бы возвращается обратно в развитии и страдает от страшной боли.