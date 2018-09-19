Зависть, сплетни и борьба за расположение королевы: Эмма Стоун и Рейчел Вайс в первом трейлере исторической драмы «Фаворитка»



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Вышел первый дублированный трейлер исторической драмы Йоргоса Лантимоса «Фаворитка»

Греческий режиссер, известный киноманам своими скандальными и неоднозначными проектами, собрал в своем новом фильме настоящий звездный состав. В картине сыграли Рэйчел Вайс, Эмма Стоун, Оливия Колман и Николас Холт.

Действие ленты разворачивается в Англии во времена правления болезненной королевы Анны, фактически странной управляет герцогиня Мальборо, но все меняется, когда при дворе появляется новая статс-дама Эбигейл. Девушка быстро завоевывает расположение королевы и вызывает зависть у бывшей фаворитки. Так начинается яростное противостояние двух придворных дам, каждая их которых не побоится использовать самые грязные способы, чтобы обезвредить соперницу.

Джерело: Киноафиша