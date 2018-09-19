Вышел первый трейлер эпопеи «Капитан Марвел»



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Киновселенная расширила пределы воображения

Прежде чем поклонники Marvel узнают о судьбе своих любимых супергероев после катастрофических событий в последних «Мстителях», творцы популярной киновселенной перематывает часы на 1990-е годы. Чтобы рассказать историю «Капитана Марвела».

Компания Marvel Entertainment во вторник, 18 сентября, выпустила трейлер самой ожидаемой картины этого года "Капитан Марвел" с актрисой Бри Ларсон в главной роли.

Отметим, что впервые героем фильма Marvel станет женщина-супергерой, которая, как думают фаны, в силах победить одного из самых мощных суперзлодеев - Таноса. Ролик был представлен на официальном канале Marvel в YouTube.

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