Тина Кароль эротично извивалась в клипе на песню «Поцелуй на фарт» (видео)

Артистка задрала платье перед камерой

Поп-дива украинского шоу-бизнеса Тина Кароль в своем YouTube-канале опубликовала ролик в формате mood video на трек «Поцелуй на фарт».

«Ты – как будто соль, я рядом, будто фа. В тусклом свете фар – поцелуй на фарт», – поется в припеве.

Певица предстала в ролике в длинном черном облегающем платье и с красной телефонной трубкой в руке. Она исполнила эротический танец, одновременно якобы разговаривая по телефону. Исполнительница томно изгибалась, приседая, а ближе к финалу клипа подняла платье, продемонстрировав голые бедра и пах.

Ранее Тина Кароль вместе с сыном прогулялись по Лондону в вышиванках.

Знаменитость разместила кадр, на котором вместе с Веней изображена в вышиванках. «Фото прямо из Лондона: с Украиной в сердце!» – подписала фотографию артистка.

В свою очередь поклонники обратили внимание, что Вениамин очень подрос и стал похож на своего отца: «Такой взрослый уже», «вы прекрасны», «сыночек — гордость».

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