Стало известно, какую пенсию получает 65-летний продюсер Бебешко

Менеджер назвал себя почетным украинским пенсионером

65-летний украинский продюсер Владимир Бебешко в программе «ЖВЛ» впервые раскрыл размер своей пенсии. Оказывается, менеджер ежемесячно получает 1800 грн.

«Я почетный украинский пенсионер и получаю каждый месяц 1800 грн пенсии. Очень доволен. Это так оценило государство мою работу», – заявил он.

Напомним, Владимир Бебешко родился в 1956 году во Львовской области. Родной брат украинского продюсера – артист Левко Дурко. Ранее Бебешко продюсировал певицу Милу Нитич.

В настоящее время он является продюсером украинской группы «Пающие трусы» – совместного проекта с музыкантом Андреем Кузьменко, который погиб в результате ДТП в 2015 году.

Ранее Бебешко назвал свою бывшую подопечную ленивой и старой.

«У нас был «разбор полетов» и тогда он выдал мне такую фразу: «Ты не Алла Пугачева!». И это был первый раз, когда я сказала, что хочу уйти. На что он сказал: «Ну иди, но песни и имя остаются мне». А мне легче было похоронить свое имя чем отдать ему!» – поделилась певица Мила Нитич в программе «Не лги мне».