  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус
    Шоу-биз

    Стало известно, какую пенсию получает 65-летний продюсер Бебешко

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    65-летний украинский продюсер Владимир Бебешко - Стало известно, какую пенсию получает 65-летний продюсер Бебешко
    65-летний украинский продюсер Владимир Бебешко
    Фото: скриншот видео

    Менеджер назвал себя почетным украинским пенсионером

    65-летний украинский продюсер Владимир Бебешко в программе «ЖВЛ» впервые раскрыл размер своей пенсии. Оказывается, менеджер ежемесячно получает 1800 грн.

    «Я почетный украинский пенсионер и получаю каждый месяц 1800 грн пенсии. Очень доволен. Это так оценило государство мою работу», – заявил он.

    Напомним, Владимир Бебешко родился в 1956 году во Львовской области. Родной брат украинского продюсера – артист Левко Дурко. Ранее Бебешко продюсировал певицу Милу Нитич.

    В настоящее время он является продюсером украинской группы «Пающие трусы» – совместного проекта с музыкантом Андреем Кузьменко, который погиб в результате ДТП в 2015 году.

    Ранее Бебешко назвал свою бывшую подопечную ленивой и старой.

    «У нас был «разбор полетов» и тогда он выдал мне такую фразу: «Ты не Алла Пугачева!». И это был первый раз, когда я сказала, что хочу уйти. На что он сказал: «Ну иди, но песни и имя остаются мне». А мне легче было похоронить свое имя чем отдать ему!» – поделилась певица Мила Нитич в программе «Не лги мне».

    Читайте также: Володимир Бебешко: В Україні треба померти, щоб тебе визнали
    Теги: знаменитости шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Стало известно, какую пенсию получает 65-летний продюсер Бебешко