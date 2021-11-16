  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус
    Шоу-биз

    Дочь Трампа вышла в свет в дешевом платье (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Иванка Трамп вместе с отцом - Дочь Трампа вышла в свет в дешевом платье (фото)
    Иванка Трамп вместе с отцом
    instagram.com/ivankatrump/

    Стоимость наряда немецкого производителя одежды Lichi составляет 90 долларов

    Иванка Трамп появилась во Флориде в платье-рубашке бюджетного бренда Lichi

    Дочь бывшего президента США Дональда Трампа Иванка появилась на публике в одежде бюджетного бренда. Фотографии публикует Daily Mail.

    Папарацци запечатлели 40-летнюю бизнесвумен вместе с восьмилетним сыном Джозефом (Joseph) во Флориде. Трамп вышла в свет в дешевом платье-рубашке длины мини бежевого цвета с карманами и поясом в тон. Она также надела солнцезащитные очки черного цвета и небольшие золотые серьги с бриллиантами.

    1 з 6
    на весь екран згорнути
    Дочь Трампа вышла в свет в дешевом платье (фото)
    Дочь Трампа вышла в свет в дешевом платье (фото)
    Дочь Трампа вышла в свет в дешевом платье (фото)
    Дочь Трампа вышла в свет в дешевом платье (фото)
    Дочь Трампа вышла в свет в дешевом платье (фото)
    instagram.com/ivankatrump/

    Отмечается, что стоимость наряда немецкого производителя одежды Lichi составляет 90 долларов. Платье также представлено в ассортименте марки в мятном и черном цветах.

    Ранее Американская певица помочилась на фаната прямо на сцене.

    Инцидент произошел на рок-фестивале Welcome To Rockville в Дейтона-Бич (штат Флорида). Певица, перепевая хит Wake Up группы Rage Against the Machine, позвала поклонника на сцену, уложила его на спину, стянула с себя штаны и под вопли толпы справила нужду на его лицо.

    Читайте также: Когда котики решили выпустить коготки, чтобы напомнить – кто здесь самый опасный хищник
    Теги: знаменитости мода и красота как быть модным
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Дочь Трампа вышла в свет в дешевом платье (фото)