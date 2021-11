Дочь Трампа вышла в свет в дешевом платье (фото)

Стоимость наряда немецкого производителя одежды Lichi составляет 90 долларов

Дочь бывшего президента США Дональда Трампа Иванка появилась на публике в одежде бюджетного бренда. Фотографии публикует Daily Mail.

Папарацци запечатлели 40-летнюю бизнесвумен вместе с восьмилетним сыном Джозефом (Joseph) во Флориде. Трамп вышла в свет в дешевом платье-рубашке длины мини бежевого цвета с карманами и поясом в тон. Она также надела солнцезащитные очки черного цвета и небольшие золотые серьги с бриллиантами.

Отмечается, что стоимость наряда немецкого производителя одежды Lichi составляет 90 долларов. Платье также представлено в ассортименте марки в мятном и черном цветах.

Ранее Американская певица помочилась на фаната прямо на сцене.

Инцидент произошел на рок-фестивале Welcome To Rockville в Дейтона-Бич (штат Флорида). Певица, перепевая хит Wake Up группы Rage Against the Machine, позвала поклонника на сцену, уложила его на спину, стянула с себя штаны и под вопли толпы справила нужду на его лицо.