Широкую популярность приобрело видео с молодой и полной Тиной Кароль

Ролик показывает, насколько сильно артистка изменилась с юных лет

В Сети набирает популярность видео с певицей и тренером «Голосу країни-8» Тиной Кароль, на котором артистка запечатлена в 14-летнем возрасте, сообщает «Главком». Ролик опубликовали поклонники звезды на ее официальной фан-странице в Instagram. Как выяснилось, видео было снято на фестивале еврейской песни. В ролике юная

ГЛАВКОМ



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Тина Кароль

Ролик показывает, насколько сильно артистка изменилась с юных лет

В Сети набирает популярность видео с певицей и тренером «Голосу країни-8» Тиной Кароль, на котором артистка запечатлена в 14-летнем возрасте, сообщает «Главком».

Ролик опубликовали поклонники звезды на ее официальной фан-странице в Instagram. Как выяснилось, видео было снято на фестивале еврейской песни.

В ролике юная Тина предстает в черном наряде. Тогда исполнительница была гораздо полнее. Поклонники звезды отметили, что их кумир имеет невероятную силу воли, поскольку сейчас фигуре Кароль может позавидовать любой.

«Вообще другой человек! Голос классный, но насколько этот человек умеет держать себя в рамках веса и не позволять себе лишнего есть!» - отмечают поклонники. Другие же подчеркивают, что сейчас артистка выглядит гораздо лучше.