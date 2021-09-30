Тина Кароль откровенно рассказала, как воспитывает 12-летнего сына

Артистка видится с ребенком всего несколько раз в год

Знаменитая украинская певица Тина Кароль в программе «ЖВЛ» призналась, какие требования выставляет перед своим сыном Вениамином. Артистка приучает его нести ответственность за свои ошибки.

По словам знаменитости, мальчик знает, что если есть возможность исправить плохой поступок, то надо приложить для этого усилия. Об этом исполнительница рассказала в программе «ЖВЛ».

«Пока он еще у меня не юноша, ему еще интересно. Затем ему будет интересно уже не со мной, поэтому я стараюсь это время наверстать, как-то расширить его мировозрение», – отметила Кароль.

К слову, 12-летний Вениамин учится в одном из самых престижных учебных заведений Лондона – в Repton Preparatory School. Школа располагается в поселке Формарк, графстве Дербишир. Тина Кароль платит за учебу сына около миллиона гривен в год.

Ранее «Скотч» сообщал, что Арнольд Шварценеггер едва не лишился мужского достоинства в одном из фильмов.

По задумке, «железный Арни» должен был сыграть вора, которого поймали и бросили в тюрьму. Чтобы освободиться, герой придумал раскалить прутья решетки и прислониться к ним спиной, чтобы на коже остался большой ожог в виде креста. Тогда заключенный сказал бы тюремщикам, что «господь призывает его» и ему нужно отправляться в крестовый поход

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