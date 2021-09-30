«Мои дорогие Софии». Сын Ротару поздравил мать и дочь с Днем ангела (фото)
30 сентября православные традиционно отмечают день памяти Святых Веры, Надежды, Любови и матери их Софии
Музыкальный продюсер Руслан Евдокименко в своем Инстаграме опубликовал красочное фото, поздравив таким образом с Днем ангела две любимые Сони – маму, знаменитую певицу Софи Ротару, и дочь, модель Соню Евдокименко.
«С Днем Ангела, мои дороги Софии!» - написал Евдокименко.
Поклонники Софии Ротару и Софии Евдокименко в комментариях под снимком опубликовали теплые слова поздравлений и пожеланий.
Ранее «Скотч» сообщал, что тайские таксисты превратили машины в огороды для выращивания овощей.
Таксисты выращивают овощи на крышах и капотах 300 автомобилей, обеспечивая себя пищей и дополнительным доходом. Они высаживают семена и ростки перца чили, баклажанов, огурцов, базилика и других овощей в почву, содержащуюся в черной плотной пленке, укрепленной бамбуковыми шестами.