«Мои дорогие Софии». Сын Ротару поздравил мать и дочь с Днем ангела (фото)

30 сентября православные традиционно отмечают день памяти Святых Веры, Надежды, Любови и матери их Софии

Музыкальный продюсер Руслан Евдокименко в своем Инстаграме опубликовал красочное фото, поздравив таким образом с Днем ангела две любимые Сони – маму, знаменитую певицу Софи Ротару, и дочь, модель Соню Евдокименко.

«С Днем Ангела, мои дороги Софии!» - написал Евдокименко.

instagram.com/rus_yevdokymenko/

Поклонники Софии Ротару и Софии Евдокименко в комментариях под снимком опубликовали теплые слова поздравлений и пожеланий.

Ранее «Скотч» сообщал, что тайские таксисты превратили машины в огороды для выращивания овощей.

Таксисты выращивают овощи на крышах и капотах 300 автомобилей, обеспечивая себя пищей и дополнительным доходом. Они высаживают семена и ростки перца чили, баклажанов, огурцов, базилика и других овощей в почву, содержащуюся в черной плотной пленке, укрепленной бамбуковыми шестами.