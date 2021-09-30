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    «Мои дорогие Софии». Сын Ротару поздравил мать и дочь с Днем ангела (фото)

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    Музыкальный продюсер Руслан Евдокименко вместе с дочерью - «Мои дорогие Софии». Сын Ротару поздравил мать и дочь с Днем ангела (фото)
    Музыкальный продюсер Руслан Евдокименко вместе с дочерью
    Фото: instagram.com/rus_yevdokymenko/

    30 сентября православные традиционно отмечают день памяти Святых Веры, Надежды, Любови и матери их Софии

    Музыкальный продюсер Руслан Евдокименко в своем Инстаграме опубликовал красочное фото, поздравив таким образом с Днем ангела две любимые Сони – маму, знаменитую певицу Софи Ротару, и дочь, модель Соню Евдокименко.

    «С Днем Ангела, мои дороги Софии!» - написал Евдокименко.

    instagram.com/rus_yevdokymenko/
    instagram.com/rus_yevdokymenko/

    Поклонники Софии Ротару и Софии Евдокименко в комментариях под снимком опубликовали теплые слова поздравлений и пожеланий.

    Ранее «Скотч» сообщал, что тайские таксисты превратили машины в огороды для выращивания овощей.

    Таксисты выращивают овощи на крышах и капотах 300 автомобилей, обеспечивая себя пищей и дополнительным доходом. Они высаживают семена и ростки перца чили, баклажанов, огурцов, базилика и других овощей в почву, содержащуюся в черной плотной пленке, укрепленной бамбуковыми шестами.

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    Теги: знаменитости дети звезд шоу-бизнес
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    «Мои дорогие Софии». Сын Ротару поздравил мать и дочь с Днем ангела (фото)