Отца Бритни Спирс лишили опекунства над артисткой

Джейми Спирс, отец Бритни, установил над артисткой опекунство еще в 2008 году

Суд Лос-Анджелиса принял решение отстранить Джейми Спирса от должности опекуна Бритни Спирс до следующего слушания о полном прекращении многолетнего опекунства. Временно на эту должность поставили бухгалтера Джона Зейбела.

Бритни Спирс и ее адвокат Мэтью Розенгарт просили у суда незамедлительно назначить другого временного опекуна, а спустя 30–45 дней отменить опекунство полностью.

В качестве одного из аргументов Розенгарт привел тот факт, что отец его клиентки отслеживал и прослушивал все действия дочери. Он следил за тем, как Бритни общается со своими детьми и даже с адвокатом, а также тайно записывал ее в спальне.

Джейми Спирс, отец Бритни, установил над ней опекунство еще в 2008 году — тогда еще как временную меру на фоне психологических проблем поп-звезды. Однако это «временное» растянулось на 13 лет, позволяя тем самым Джейми Спирсу полностью контролировать личную жизнь дочери, ее работу и финансы.

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По задумке, «железный Арни» должен был сыграть вора, которого поймали и бросили в тюрьму. Чтобы освободиться, герой придумал раскалить прутья решетки и прислониться к ним спиной, чтобы на коже остался большой ожог в виде креста. Тогда заключенный сказал бы тюремщикам, что «господь призывает его» и ему нужно отправляться в крестовый поход

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