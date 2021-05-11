Тина Кароль показала отдых с сыном у океана и растрогала сеть (видео)

Звезда предстала в купальнике и без макияжа

Популярная певица Тина Кароль, которая мечтает о дочке, улетела на отдых в теплые края вместе с 12-летним сыном Вениамином. В День матери артистка поделилась милым видео с мальчиком на фоне океана.

Соответствующий ролик был опубликован в Instagram-сториз знаменитости.

На видео Тина предстала в черном купальнике и с мокрыми после купания волосами, а на ее лице нет ни капли макияжа. Она счастливо смеется, стоя рядом с сыном, а также нежно целует его в щеку.

Мама с сыном позировали на фоне живописного пейзажа - гор, белого песка и лазурных волн.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Тина Кароль ФанТина (@tinakarol_fantina)

Где именно они отдыхают, Кароль предпочла не сообщать. Поклонники предполагают, что это какой-то экзотический остров.

Ранее «Скотч» сообщал, что американские ученые доказали любовь кошек к воображаемым коробкам.

Чтобы протестировать визуальное восприятие кошек, специалисты провели эксперимент. Владельцы кошек должны были разместить на полу специальный квадрат Каниши, который создают иллюзию этой геометрической фигуры за счет четырех уголков, и наблюдать за поведением кошек. Рядом располагался обычный квадрат со сплошными сторонами из клейкой ленты.