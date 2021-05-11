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    Тина Кароль показала отдых с сыном у океана и растрогала сеть (видео)

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    Певица Тина Кароль с сыном - Тина Кароль показала отдых с сыном у океана и растрогала сеть (видео)
    Певица Тина Кароль с сыном
    instagram.com/tinakarol_fantina/

    Звезда предстала в купальнике и без макияжа

    Популярная певица Тина Кароль, которая мечтает о дочке, улетела на отдых в теплые края вместе с 12-летним сыном Вениамином. В День матери артистка поделилась милым видео с мальчиком на фоне океана.

    Соответствующий ролик был опубликован в Instagram-сториз знаменитости.

    На видео Тина предстала в черном купальнике и с мокрыми после купания волосами, а на ее лице нет ни капли макияжа. Она счастливо смеется, стоя рядом с сыном, а также нежно целует его в щеку.

    Мама с сыном позировали на фоне живописного пейзажа - гор, белого песка и лазурных волн.

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    Публикация от Тина Кароль ФанТина (@tinakarol_fantina)

    Где именно они отдыхают, Кароль предпочла не сообщать. Поклонники предполагают, что это какой-то экзотический остров.

    Ранее «Скотч» сообщал, что американские ученые доказали любовь кошек к воображаемым коробкам.

    Чтобы протестировать визуальное восприятие кошек, специалисты провели эксперимент. Владельцы кошек должны были разместить на полу специальный квадрат Каниши, который создают иллюзию этой геометрической фигуры за счет четырех уголков, и наблюдать за поведением кошек. Рядом располагался обычный квадрат со сплошными сторонами из клейкой ленты.

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    Теги: знаменитости самые сексуальные Тина Кароль певица шоу-бизнес
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