Здесь такой ад, особенно ночью. Как над принцем Чарльзом издевались в школе

Сына Елизаветы II избивали

Королева Елизавета II и ее муж принц Филипп отправили старшего сына Чарльза в 14-летнем возрасте учиться в школу-интернат Гордонстоун. Она известна своими жестокими условиями. Там над принцем издевались одноклассники.

Редактор журнала Majesty Ингрид Сьюард (Ingrid Seward), чей муж учился с Чарльзом в Гордонстоун в одном классе, рассказала в интервью GB News, что над принцем жестоко издевались. Ее покойный муж Росс Бенсон рассказывал, что однажды мальчики, которые жили в одном помещении с Чарльзом, решили заработать на этом.

Принц спал на кровати рядом с окном. В школе было принято, чтобы окно все лето было открыто. Чарльз периодически храпел. Школьники решили записать его храп на пленку, чтобы потом продать кассету. «Мальчики в общежитии наверху положили небольшой динамик, прикрепленный к магнитофону, и записали его храп. Это же храпит будущий король! Представляете, что было, когда об этом узнал директор? Скорее всего, где-то до сих пор есть эта кассета», – рассказала Ингрид для Express.

«Здесь такой ад, особенно ночью. Я практически не сплю. Люди в моем общежитии мерзкие. Боже, они ужасны. Они всю ночь бросают тапочки или бьют меня подушками, или носятся по комнате и бьют изо всех сил, а затем снова возвращаются обратно так быстро, как могут, одновременно будя всех в общежитии. Я хотел бы вернуться домой», – писал наследник королевы в 1964 году.

Ранее «Скотч» сообщал, как британские супруги нашли необычный способ снизить свои расходы.

Обычно пара дожидается распродаж в магазинах одежды и покупает брюки, рубашки, свитера и толстовки, которые они смогут носить по очереди.

Такой подход к покупке одежды позволяет супругам в несколько раз сократить свои траты, пишет The Sun

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