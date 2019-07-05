Розовый дамский автомобиль из прошлого: впечатляющие фото



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boredpanda.com

Приятный округленный дизайн, мягкий комфортабельный салон, который наполнен различными аксессуарами

Все это было в автомобиле Dodge, который компания выпустила, ориентируясь лишь только на женскую аудиторию. В 1955 году Dodge представил автомобиль LaFemme, который был разработан мужчинами, но специально для женщин.

Создавая автомобиль, в компании позаботились о каждой мелкой детали.

В спинках сидений La Femme были встроены отделения-«кошельки», в которых были сложены пудреница, помада, портсигар, расчески, зажигалки и кошелек.

Все эти аксессуары от «Evans» были сделаны из искусственного «черепахового пластика» или покрашенной в розовый цвет телячьей кожи и золотистого металла.

За сиденьем водителя был отсек, в который были сложены плащ, шляпа от дождя и зонтик.

Базой для Dodge La Femme стал автомобиль 1955 года Dodge Custom Royal Lancer. Переделанная женская версия стоила всего на $143 дороже.

Но, к сожалению, автомобили не пользовались большим спросом, продолжая пылиться в выставочных залах. Модель пытались немного изменить и модифицировать, но это не особо помогло.

Маркетологи пришли к выводу, что такие гендерные стратегии при создании автомобилей не нужны и поэтому от них отказались.

Точно неизвестно, сколько было сделано подобных авто, предполагается, что за 2 года их было выпущено около 2500 штук. Сегодня сохранились менее 60 Dodge La Femme.

Джерело: boredpanda.com