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    Розовый дамский автомобиль из прошлого: впечатляющие фото

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    Розовый дамский автомобиль из прошлого: впечатляющие фото
    boredpanda.com

    Приятный округленный дизайн, мягкий комфортабельный салон, который наполнен различными аксессуарами

    Все это было в автомобиле Dodge, который компания выпустила, ориентируясь лишь только на женскую аудиторию. В 1955 году Dodge представил автомобиль LaFemme, который был разработан мужчинами, но специально для женщин.

    Создавая автомобиль, в компании позаботились о каждой мелкой детали.

    В спинках сидений La Femme были встроены отделения-«кошельки», в которых были сложены пудреница, помада, портсигар, расчески, зажигалки и кошелек. 

    Все эти аксессуары от «Evans» были сделаны из искусственного «черепахового пластика» или покрашенной в розовый цвет телячьей кожи и золотистого металла.

    За сиденьем водителя был отсек, в который были сложены плащ, шляпа от дождя и зонтик.

    Базой для Dodge La Femme стал автомобиль 1955 года Dodge Custom Royal Lancer. Переделанная женская версия стоила всего на $143 дороже.

    Но, к сожалению, автомобили не пользовались большим спросом, продолжая пылиться в выставочных залах. Модель пытались немного изменить и модифицировать, но это не особо помогло.

    Маркетологи пришли к выводу, что такие гендерные стратегии при создании автомобилей не нужны и поэтому от них отказались.

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    Розовый дамский автомобиль из прошлого: впечатляющие фото
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com

    Точно неизвестно, сколько было сделано подобных авто, предполагается, что за 2 года их было выпущено около 2500 штук. Сегодня сохранились менее 60 Dodge La Femme.

    Джерело: boredpanda.com

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