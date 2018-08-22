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    Шоу-биз

    Названы лучшие клипы года по версии MTV Video Music Awards

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    MTV VMA Awards 2018 - Названы лучшие клипы года по версии MTV Video Music Awards
    MTV VMA Awards 2018

    В ночь с 20 на 21 августа в США прошла ежегодная церемония вручения премии MTV VMA Awards — 2018

     Больше всего номинаций в этом году было у рэп-исполнительницы Карди Би — 12. В результате она получила награду как лучший новый исполнитель года, а ее трек I Like It признали лучшей песней этого лета.

    Вслед за ней шли Бейонсе и Джей-Зи (The Carters) и Дрейк — у них по 8. Картеры получили премию за видео на песню Apeshit, а Дрейк в этом году остался без наград. Третьим по количеству номинаций стал актер и музыкант Дональд Гловер (Childish Gambino) — всего 7. Его клип на песню This is America отметили как лучшее видео со смыслом, к тому же вручили премию за лучшую режиссуру и хореографию.

    Исполнителем года назвали кубино-американскую певицу Камилу Кабелло. Песней года стала Rockstar в исполнении Post Malone и 21 Savage. 

    Клип года

    Лучшая коллаборация

    Лучшее поп-видео

    Лучшее хип-хоп-видео

    Лучшее танцевальное видео

    Лучшее рок-видео

    Лучшее видео с посылом

    Лучшая операторская работа

    Лучшие визуальные эффекты

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    Джерело: Buro 24/7

    артист певица
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