Названы лучшие клипы года по версии MTV Video Music Awards



Розсилка ВІДПРАВИТИ

MTV VMA Awards 2018

В ночь с 20 на 21 августа в США прошла ежегодная церемония вручения премии MTV VMA Awards — 2018

Больше всего номинаций в этом году было у рэп-исполнительницы Карди Би — 12. В результате она получила награду как лучший новый исполнитель года, а ее трек I Like It признали лучшей песней этого лета.

Вслед за ней шли Бейонсе и Джей-Зи (The Carters) и Дрейк — у них по 8. Картеры получили премию за видео на песню Apeshit, а Дрейк в этом году остался без наград. Третьим по количеству номинаций стал актер и музыкант Дональд Гловер (Childish Gambino) — всего 7. Его клип на песню This is America отметили как лучшее видео со смыслом, к тому же вручили премию за лучшую режиссуру и хореографию.

Исполнителем года назвали кубино-американскую певицу Камилу Кабелло. Песней года стала Rockstar в исполнении Post Malone и 21 Savage.

Клип года Лучшая коллаборация Лучшее поп-видео Лучшее хип-хоп-видео Лучшее танцевальное видео Лучшее рок-видео Лучшее видео с посылом Лучшая операторская работа Лучшие визуальные эффекты Читайте также: Эффектные наряды знаменитостей на церемонии награждения MTV Video Awards 2018

Джерело: Buro 24/7