Модель в кубе: Белла Хадид снялась в эксцентричной фотосессии



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Белла Хадид

21-летняя американская супермодель Белла Хадид стала героиней журнала Pop и снялась в оригинальной фотосессии

Новые снимки опубликовал журнал Pop на своей странице в Instagram. Автором фотосессии стали стилист Шарлотта Коллет и фотограф Шарлотта Уэльс. На фотографиях Белла Хадид изображает экспонат в выставочном зале и находится в стеклянном «аквариуме».

Для съемки стилисты выбрали несколько разных образов, например, небесно-голубое виниловое платье, блестящее фиолетовое платье из паеток, укороченный свитер и плиссированная юбку. К слову, чуть позже эту конструкцию перенесли на открытую террасу, где продолжили съемку под лучами солнца.

На фотографиях модель позирует в ярком наряде в сложных позах. Отмечается, что в продажу номер выйдет осенью.

По словам главного редактора издания Эшли Хит, данный проект был игрой на «славе и жизни знаменитостей». Все дело в том, что звезды все время находятся на виду, как на выставке. Белла была в восторге от прошедшей съемки, о чем поспешила сообщить своим фолловерам в Instagram.

Также сама Белла Хадид показала поклонникам фотографии бэкстейдж.

«Закулисье моей четвертой съемки для журнала Pop от невероятной Шарлотты Уэльс. Это были мои лучшие дни», – рассказала супермодель.

Джерело: 24tv.ua