  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Модель в кубе: Белла Хадид снялась в эксцентричной фотосессии

    • Розсилка
    Белла Хадид - Модель в кубе: Белла Хадид снялась в эксцентричной фотосессии
    Белла Хадид

    21-летняя американская супермодель Белла Хадид стала героиней журнала Pop и снялась в оригинальной фотосессии

    Новые снимки опубликовал журнал Pop на своей странице в Instagram. Автором фотосессии стали стилист Шарлотта Коллет и фотограф Шарлотта Уэльс. На фотографиях Белла Хадид изображает экспонат в выставочном зале и находится в стеклянном «аквариуме».

    Для съемки стилисты выбрали несколько разных образов, например, небесно-голубое виниловое платье, блестящее фиолетовое платье из паеток, укороченный свитер и плиссированная юбку. К слову, чуть позже эту конструкцию перенесли на открытую террасу, где продолжили съемку под лучами солнца.

    На фотографиях модель позирует в ярком наряде в сложных позах. Отмечается, что в продажу номер выйдет осенью.

    По словам главного редактора издания Эшли Хит, данный проект был игрой на «славе и жизни знаменитостей». Все дело в том, что звезды все время находятся на виду, как на выставке. Белла была в восторге от прошедшей съемки, о чем поспешила сообщить своим фолловерам в Instagram.

    Также сама Белла Хадид показала поклонникам фотографии бэкстейдж.

    1 з 10
    на весь екран згорнути
    Модель в кубе: Белла Хадид снялась в эксцентричной фотосессии
    Модель в кубе: Белла Хадид снялась в эксцентричной фотосессии
    Модель в кубе: Белла Хадид снялась в эксцентричной фотосессии
    Модель в кубе: Белла Хадид снялась в эксцентричной фотосессии
    Модель в кубе: Белла Хадид снялась в эксцентричной фотосессии
    Модель в кубе: Белла Хадид снялась в эксцентричной фотосессии
    Модель в кубе: Белла Хадид снялась в эксцентричной фотосессии
    Модель в кубе: Белла Хадид снялась в эксцентричной фотосессии
    Модель в кубе: Белла Хадид снялась в эксцентричной фотосессии

    «Закулисье моей четвертой съемки для журнала Pop от невероятной Шарлотты Уэльс. Это были мои лучшие дни», – рассказала супермодель.

    Джерело: 24tv.ua

    Читайте також
    фотограф мода и красота фотография модель самые сексуальные Белла Хадид
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ