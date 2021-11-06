Только свадьбы и дни рождения. Лобода пожаловалась на концерты в Украине

Скандальная певица четыре года не могла собрать сольник в Украине. Почему так – она до сих пор не понимает

Певица Светлана Лобода, неоднократно попадавшая в скандалы из-за своего поведения во время российско-украинской войны, дала интервью Марии Ефросининой. Она, в частности, рассказала, что очень востребована и дает около 500 концертов в год в разных странах мира, но в Украине не могла организовать выступление четыре года. Лобода вспомнила, как в 2017 году ей сорвали сольник в Одессе. Причиной того, что люди не дали ей выйти на сцену, певица назвала «конфликт с одним влиятельным мужчиной из Одессы», а протест против концерта – проплаченным. При этом ей даже не пришло в голову, что украинцев могли возмутить ее выступления в России и поддержка страны-агрессора.

Лобода также пожаловалась, что после этого выступала в Украине только на частных вечеринках.

«Я приезжаю, даю корпоративы, много концертов. Это дни рождения, свадьба, здесь все спокойно», – заявила артистка.

Все время в интервью лебеда называла Украину «этой страной», а в финале разговора она признала, что очень хочет наконец-то восстановить свои заработки здесь. Недавно даже взяла в репертуар песню на украинском языке. На вопрос ведущей, для чего такой востребованной артистке нужны концерты в Украине, Лобода ответила:

«Потому что я люблю эту страну, потому что я за нее переживаю, потому что здесь моя семья, потому что так не честно», – сказала певица.

Напомним, ранее скандальная Лобода рассказывала, что увезла семью из Украины.

Ранее «Скотч» сообщал, что «Мисс Украина Вселенная-2021» Анна Неплях попала в серьезное ДТП и признала свою вину.

Модель заключила, что после победы в конкурсе «очень спешила жить». А эта авария – признак того, что нужно притормозить.

В ДТП никто не пострадал. Впрочем, автомобиль звезды нуждается в ремонте.