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    После развода Билык выпустила клип о семейном счастье: А мне нравится быть странной!

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    Ирина Былык не пригласила для работы над клипом своего экс-супруга, хотя раньше без него не обходилось - После развода Билык выпустила клип о семейном счастье: А мне нравится быть странной!
    Ирина Былык не пригласила для работы над клипом своего экс-супруга, хотя раньше без него не обходилось
    Фото: instagram.com/bilyk_iryna

    Певица призналась, что редко исполняет песни о счастливой любви

    В новом видео певица сменила семь образов, сообщает пресс-служба артистки. Съемки проходили в павильоне и на крыше универмага Украины целые сутки. В одном из образов артистка была почти обнаженной – в белом пальто и сапогах на шпильке, поэтому Билык приходилось позировать для хорошего кадра на крыше, несмотря на холод и ветер.

    Видео уже опубликовано на официальном YouTube-канале певицы.

    «Я редко исполняю песни о счастливой любви, но вот она, песня моей мечты, – откровенничает Ирина. – Рассказ о том, что когда между людьми есть настоящие чувства, то между ними должны быть внимание и подарки».

    «Этот клип – иллюстрация эмоций в те невероятные моменты, когда женщине преподносит какой-то приятный сюрприз ее любимый мужчина. Главная идея клипа, которую мы хотим донести до всей мужской половины зрителей: удивляйте своих женщин, делайте их счастливыми, это им нравится», – прокомментировал сюжет работы режиссер Герман Ненов,

    «Мне нравится, когда ты звонишь ночью. Мне нравится, когда приезжаешь срочно. Мне нравится быть странной и несерьезной», – поет в песне Билык.

    Это уже второе сотрудничество Ирины Билык с режиссером Неновым. К слову, автором предыдущей работы артистки – песни «Отпусти» стал ее бывший муж и отец младшего сына Аслан Ахмадов. Летом 2021 года они официально оформили развод.

    Вчера Табриз Ахматов отметил день рождения. Мы писали о том, что папа преподнес ему невероятный сюрприз – видеоколлаж из сотни снимков мальчика – от рождения и до сегодняшнего дня.

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    Теги: шоу-бизнес Ирина Билык
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    После развода Билык выпустила клип о семейном счастье: А мне нравится быть странной!