  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Вышел тизер продолжения «Бората»

    • Розсилка
    <p>На официальном постере к фильму Саша Барон Коэн призывает носить маски</p> <div></div> - Вышел тизер продолжения «Бората»

    На официальном постере к фильму Саша Барон Коэн призывает носить маски

    Фильм выйдет 23 октября на Amazon Prime в преддверии президентских выборов в США

    Саша Барон Коэн возвращается к комичному образу казахстанского журналиста Бората Сагдиева в первом тизере продолжения «Бората».

    О сюжете будущего фильма по‑прежнему ничего не известно. Судя по тизеру, после выхода первого фильма Борат Сагдиев стал известен и популярен и уже не может свободно передвигаться по городу, а сейчас он занят съемками промо своей новой ленты.

    В тизере сообщается, что фильм выйдет 23 октября, в преддверии президентских выборов в США, которые запланированы на 3 ноября.

    Ранее в пародийном аккаунте правительства Казахстана под названием Republic of Kazakhstan был опубликован еще один тизер, который представляет собой нарезку разных кадров с Дональдом Трампом с комплиментарным президенту США закадровым текстом. Ролик был опубликован в ночь на среду, когда состоялись первые дебаты Дональда Трампа и Джо Байдена.

    «Поздравляем дорогого друга казахского народа Дональда Трампа с победой на дебатах! Впечатляющий и прекрасный результат для сильного лидера, который всегда ставит Америку и Казахстан превыше всего!»

    Ранее «Скотч» сообщал, что Алина Гросу развелась с российским бизнесменом через полгода после свадьбы. Пышное торжество обошлось родителям в  €100 тысяч.

    По словам певицы, еще в декабре муж сказал ей: «Давай поживем отдельно. Я не знаю, как тебе предложить, но я бы возможно попытался б на месяц, но если я кого-то найду, то тебе же будет больно через 2 недели»

     Читайте также: Эта женщина сводит с ума: 54-летняя и обнаженная Сальма Хайек показала «беременное» фото
    знаменитости кино шоу-бизнес дебаты
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies