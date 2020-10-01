Вышел тизер продолжения «Бората»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На официальном постере к фильму Саша Барон Коэн призывает носить маски

Фильм выйдет 23 октября на Amazon Prime в преддверии президентских выборов в США

Саша Барон Коэн возвращается к комичному образу казахстанского журналиста Бората Сагдиева в первом тизере продолжения «Бората».

О сюжете будущего фильма по‑прежнему ничего не известно. Судя по тизеру, после выхода первого фильма Борат Сагдиев стал известен и популярен и уже не может свободно передвигаться по городу, а сейчас он занят съемками промо своей новой ленты.

В тизере сообщается, что фильм выйдет 23 октября, в преддверии президентских выборов в США, которые запланированы на 3 ноября.

Ранее в пародийном аккаунте правительства Казахстана под названием Republic of Kazakhstan был опубликован еще один тизер, который представляет собой нарезку разных кадров с Дональдом Трампом с комплиментарным президенту США закадровым текстом. Ролик был опубликован в ночь на среду, когда состоялись первые дебаты Дональда Трампа и Джо Байдена.

«Поздравляем дорогого друга казахского народа Дональда Трампа с победой на дебатах! Впечатляющий и прекрасный результат для сильного лидера, который всегда ставит Америку и Казахстан превыше всего!»

Ранее «Скотч» сообщал, что Алина Гросу развелась с российским бизнесменом через полгода после свадьбы. Пышное торжество обошлось родителям в €100 тысяч.

По словам певицы, еще в декабре муж сказал ей: «Давай поживем отдельно. Я не знаю, как тебе предложить, но я бы возможно попытался б на месяц, но если я кого-то найду, то тебе же будет больно через 2 недели»