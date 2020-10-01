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    Шоу-биз

    Пышногрудая Тина Кунаки в тесном платье очаровала французов

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    <p>23-летняя Тина Кунаки покорила столицу Франции</p> <div></div> - Пышногрудая Тина Кунаки в тесном платье очаровала французов

    23-летняя Тина Кунаки покорила столицу Франции

    instagram.com/tinakunakey/

    Модель выбрала провокационные аутфиты для грандиозного светского раута

    Жена популярного актера Венсана Касселя блистала в качестве гостьи на показах Недели моды в Париже. Тина предпочла лаконичный и сексуальный аутфит. Она надела ультрамодное тесное платье на одно плечо. Серо-зеленый цвет одежды эффектно подчеркнул золотистый цвет кожи звезды подиумов.

    Наряд дополнила стильная сумка оригинальной формы и нюдовые босоножки на шпильке. Красотка сделала выразительный макияж и выделили глаза темными тенями и стрелками. Губы она накрасила нежно-розовой помадой. Кунаки решила не перегружать look деталями и отказалась от драгоценностей.

    Молодая избранница артиста очаровала поклонников. Те осыпали ее комплиментами. «Худышка модная», «Украшения здесь не нужны, ты сама как бриллиант», «Ослепительная красавица», «Венсан, подвинься, я ее люблю!», «Как же ты дерзкая, секси-чертенок!», «Ты чистый секс!», «Идеальная, Париж у твоих ног, французы поражены», - эмоционально отметили фолловеры.ф

    Ранее «Скотч» сообщал, что Алина Гросу развелась с российским бизнесменом через полгода после свадьбы. Пышное торжество обошлось родителям в  €100 тысяч.

    По словам певицы, еще в декабре муж сказал ей: «Давай поживем отдельно. Я не знаю, как тебе предложить, но я бы возможно попытался б на месяц, но если я кого-то найду, то тебе же будет больно через 2 недели»

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