Пышногрудая Тина Кунаки в тесном платье очаровала французов



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23-летняя Тина Кунаки покорила столицу Франции instagram.com/tinakunakey/

Модель выбрала провокационные аутфиты для грандиозного светского раута

Жена популярного актера Венсана Касселя блистала в качестве гостьи на показах Недели моды в Париже. Тина предпочла лаконичный и сексуальный аутфит. Она надела ультрамодное тесное платье на одно плечо. Серо-зеленый цвет одежды эффектно подчеркнул золотистый цвет кожи звезды подиумов.

Наряд дополнила стильная сумка оригинальной формы и нюдовые босоножки на шпильке. Красотка сделала выразительный макияж и выделили глаза темными тенями и стрелками. Губы она накрасила нежно-розовой помадой. Кунаки решила не перегружать look деталями и отказалась от драгоценностей.

Молодая избранница артиста очаровала поклонников. Те осыпали ее комплиментами. «Худышка модная», «Украшения здесь не нужны, ты сама как бриллиант», «Ослепительная красавица», «Венсан, подвинься, я ее люблю!», «Как же ты дерзкая, секси-чертенок!», «Ты чистый секс!», «Идеальная, Париж у твоих ног, французы поражены», - эмоционально отметили фолловеры.ф

Ранее «Скотч» сообщал, что Алина Гросу развелась с российским бизнесменом через полгода после свадьбы. Пышное торжество обошлось родителям в €100 тысяч.

По словам певицы, еще в декабре муж сказал ей: «Давай поживем отдельно. Я не знаю, как тебе предложить, но я бы возможно попытался б на месяц, но если я кого-то найду, то тебе же будет больно через 2 недели»