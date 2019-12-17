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    Шоу-биз

    Тушите пожар! Тина Кароль соблазняет мужчин пикантными фото

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    <p>Тина Кароль позирует в откровенном наряде и чувственной позе</p> <div></div> - Тушите пожар! Тина Кароль соблазняет мужчин пикантными фото

    Тина Кароль позирует в откровенном наряде и чувственной позе

    instagram.com/tina_karol/

    Подписчики пришли в восторг от жаркого снимка любимой артистки

    Украинская поп-дива Тина Кароль в очередной раз балует своих поклонников эффектными фото в роскошных или же откровенных нарядах. Новый кадр в своем Инстаграме певицы также вышел очень горячим и не на шутку взволновал фанатов. Отметим, что похожих фото в микроблоге певицы в последнее время стало все больше.

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    Тушите пожар! Тина Кароль соблазняет мужчин пикантными фото
    Тушите пожар! Тина Кароль соблазняет мужчин пикантными фото
    Тушите пожар! Тина Кароль соблазняет мужчин пикантными фото
    Тушите пожар! Тина Кароль соблазняет мужчин пикантными фото
    Тушите пожар! Тина Кароль соблазняет мужчин пикантными фото
    Тушите пожар! Тина Кароль соблазняет мужчин пикантными фото
    Тушите пожар! Тина Кароль соблазняет мужчин пикантными фото
    Тушите пожар! Тина Кароль соблазняет мужчин пикантными фото
    Тушите пожар! Тина Кароль соблазняет мужчин пикантными фото
    Тушите пожар! Тина Кароль соблазняет мужчин пикантными фото
    Тушите пожар! Тина Кароль соблазняет мужчин пикантными фото
    Тушите пожар! Тина Кароль соблазняет мужчин пикантными фото
    Тушите пожар! Тина Кароль соблазняет мужчин пикантными фото
    instagram.com/tina_karol/

    На фото Тина запечатлена сидящей на полу в томной позе, опираясь одной рукой на стул. На артистке черное платье с ну очень пикантным разрезом на бедре и черные колготки, а красиво вытянутая ножка позволяет полюбоваться на соблазнительные изгибы ее фигуры во всей красе.

    Подписчики пришли в восторг от жаркого снимка и принялись осыпать Кароль комплиментами.

    «Тина, ты что творишь», «Детка, ты просто пушка», «Несите огнетушитель», «Какая красивая», - пишут поклонники в комментариях.

     

    знаменитости самые сексуальные Тина Кароль шоу-бизнес
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