Тушите пожар! Тина Кароль соблазняет мужчин пикантными фото



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Тина Кароль позирует в откровенном наряде и чувственной позе instagram.com/tina_karol/

Подписчики пришли в восторг от жаркого снимка любимой артистки

Украинская поп-дива Тина Кароль в очередной раз балует своих поклонников эффектными фото в роскошных или же откровенных нарядах. Новый кадр в своем Инстаграме певицы также вышел очень горячим и не на шутку взволновал фанатов. Отметим, что похожих фото в микроблоге певицы в последнее время стало все больше.

На фото Тина запечатлена сидящей на полу в томной позе, опираясь одной рукой на стул. На артистке черное платье с ну очень пикантным разрезом на бедре и черные колготки, а красиво вытянутая ножка позволяет полюбоваться на соблазнительные изгибы ее фигуры во всей красе.

Подписчики пришли в восторг от жаркого снимка и принялись осыпать Кароль комплиментами.

«Тина, ты что творишь», «Детка, ты просто пушка», «Несите огнетушитель», «Какая красивая», - пишут поклонники в комментариях.