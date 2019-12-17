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    Шоу-биз

    Похудевшая звезда «Великолепного века» похвасталась фигурой в прозрачном платье без белья

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    <p>36-летняя Мерьем Узерли выбрала роскошный образ для вечеринки своей подруги</p> <div></div> - Похудевшая звезда «Великолепного века» похвасталась фигурой в прозрачном платье без белья

    36-летняя Мерьем Узерли выбрала роскошный образ для вечеринки своей подруги

    instagram.com/meryemuzerlimeryem/

    Звезда сериала «Великолепный век» облачилась в откровенный наряд

    Знаменитая немецко-турецкая актриса Мерьем Узерли побывала в Женеве. Поводом для приезда в Швейцарию стал день рождения худрука и сопредседателя компании Chopard. Кэролайн Шойфеле (Caroline Scheufele), курирующей производство часов и ювелирных изделий, исполнилось 58 лет. «Поздравляю удивительную женщину. Спасибо тебе за крутую вечеринку», - указала Мерьем.

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    Похудевшая звезда «Великолепного века» похвасталась фигурой в прозрачном платье без белья
    Похудевшая звезда «Великолепного века» похвасталась фигурой в прозрачном платье без белья
    Похудевшая звезда «Великолепного века» похвасталась фигурой в прозрачном платье без белья
    Похудевшая звезда «Великолепного века» похвасталась фигурой в прозрачном платье без белья
    Похудевшая звезда «Великолепного века» похвасталась фигурой в прозрачном платье без белья
    instagram.com/meryemuzerlimeryem/

    Гостья пришла на праздник, желая покорить публику. Популярная шатенка предпочла провокационный образ. Она облачилась в роскошное асимметричное платье жемчужного цвета. Прозрачная ткань, инкрустированная камнями, подчеркнула соблазнительные изгибы звезды. Заметно, что под нарядом отсутствовало нижнее белье.

     

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