Похудевшая звезда «Великолепного века» похвасталась фигурой в прозрачном платье без белья



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36-летняя Мерьем Узерли выбрала роскошный образ для вечеринки своей подруги instagram.com/meryemuzerlimeryem/

Звезда сериала «Великолепный век» облачилась в откровенный наряд

Знаменитая немецко-турецкая актриса Мерьем Узерли побывала в Женеве. Поводом для приезда в Швейцарию стал день рождения худрука и сопредседателя компании Chopard. Кэролайн Шойфеле (Caroline Scheufele), курирующей производство часов и ювелирных изделий, исполнилось 58 лет. «Поздравляю удивительную женщину. Спасибо тебе за крутую вечеринку», - указала Мерьем.

Гостья пришла на праздник, желая покорить публику. Популярная шатенка предпочла провокационный образ. Она облачилась в роскошное асимметричное платье жемчужного цвета. Прозрачная ткань, инкрустированная камнями, подчеркнула соблазнительные изгибы звезды. Заметно, что под нарядом отсутствовало нижнее белье.