Будни простолюдина: Кейт Миддлтон рассказала, как работала официанткой



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Приготовив поднос с напитками, Кейт сказала, то это напоминает ей об университетских днях, когда она работала официанткой

Герцогиня Кембриджская вспомнила, что готовил для нее принц Уильям

Кейт Миддлтон в шоу ВВС «A Berry Royal Christmas» вместе с ведущей приготовила праздничные коктейли из клюквы, лайма и лимона и рассказала о своем опыте в приготовлении еды: «Это тот момент, когда нужно не забывать закрывать жидкие продукты крышкой, прежде чем их встряхивать. Однажды я забыла сделать это со шпинатным супом, закончилось тем, что шпинат был на потолке».

Приготовив поднос с напитками, Кейт сказала, то это напоминает ей об университетских днях, когда она работала официанткой. А когда ведущая спросила, хороша ли была герцогиня в этой роли, Кейт рассмеялась и ответила: «Нет, я была ужасна».

К счастью, герцогине удалось оставаться собранной, когда она раздавала коктейли гостям шоу, сообщает издание TheSun. Также ведущая спросила Кейт, готовит ли для нее принц Уильям.

«Иногда Уильям действительно готовит. Он очень хорошо делает завтрак. А когда мы учились в университете, Уильям готовил разные блюда со сложными соусами, наверное, пытаясь произвести на меня впечатление», — улыбаясь, рассказала герцогиня.