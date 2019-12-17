Пышнотелая рэперша Alyona Alyona взволновала мужчин пикантным фото



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На снимке звезда в купальнике позирует, лежа на полу, задрав вверх одну ногу instagram.com/alyona.alyona.official

Певица опубликовала пикантное фото

Популярная украинская рэперша Alyona Alyona оригинально проанонсировала новый клип. Сделала это певица довольно странным образом, опубликовав в своем Инстаграме пикантное фото.

На снимке звезда в купальнике позирует, лежа на полу, задрав вверх одну ногу.

«Забирай свои комментарии, возьми свои ругательства ... Уже совсем скоро удивлю вас новым клипом. Как думаете с кем будет фит?», - подписала снимок Alyona Alyona, тем самым заинтриговала поклонников будущим дуэтом.

Так под снимком фаны исполнительницы начали предполагать, с кем из звезд в дуэте она споет, однако буди и те, которые не остались равнодушны к снимку.