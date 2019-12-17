Пышнотелая рэперша Alyona Alyona взволновала мужчин пикантным фото
На снимке звезда в купальнике позирует, лежа на полу, задрав вверх одну ногу
instagram.com/alyona.alyona.official
Певица опубликовала пикантное фото
Популярная украинская рэперша Alyona Alyona оригинально проанонсировала новый клип. Сделала это певица довольно странным образом, опубликовав в своем Инстаграме пикантное фото.
На снимке звезда в купальнике позирует, лежа на полу, задрав вверх одну ногу.
«Забирай свои комментарии, возьми свои ругательства ... Уже совсем скоро удивлю вас новым клипом. Как думаете с кем будет фит?», - подписала снимок Alyona Alyona, тем самым заинтриговала поклонников будущим дуэтом.
Так под снимком фаны исполнительницы начали предполагать, с кем из звезд в дуэте она споет, однако буди и те, которые не остались равнодушны к снимку.