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    Шоу-биз

    Пышнотелая рэперша Alyona Alyona взволновала мужчин пикантным фото

    • Розсилка
    На снимке звезда в купальнике позирует, лежа на полу, задрав вверх одну ногу - Пышнотелая рэперша Alyona Alyona взволновала мужчин пикантным фото
    На снимке звезда в купальнике позирует, лежа на полу, задрав вверх одну ногу
    instagram.com/alyona.alyona.official

    Певица опубликовала пикантное фото

    Популярная украинская рэперша Alyona Alyona оригинально проанонсировала новый клип. Сделала это певица довольно странным образом, опубликовав в своем Инстаграме пикантное фото.

    На снимке звезда в купальнике позирует, лежа на полу, задрав вверх одну ногу.

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    «Забирай свои комментарии, возьми свои ругательства ... Уже совсем скоро удивлю вас новым клипом. Как думаете с кем будет фит?», - подписала снимок Alyona Alyona, тем самым заинтриговала поклонников будущим дуэтом.

    Так под снимком фаны исполнительницы начали предполагать, с кем из звезд в дуэте она споет, однако буди и те, которые не остались равнодушны к снимку.

    знаменитости певица шоу-бизнес Alyona Alyona новости
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