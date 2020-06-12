Каменских в кожаных брюках не смогла скрыть выпирающий животик (видео)



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Певица Настя Каменских instagram.com/kamenskux/

Певица сняла новое видео, которое спровоцировало слухи о беременности

Секс-символ украинского шоу-бизнеса Настя Каменских за время карантина успела продемонстрировать много нарядов. Чаще всего ее выбор падал на джинсы с высокой талией, которые в моде в этом сезоне. А в новом видео певица предстала в облегающих кожаных брюках с уже привычной завышенной талией. К ним она побрала яркую майку цвета фуксия. Широкий пояс завершил образ. Настя зажигательно станцевала под свой хит Elefante. При этом показав свою фигуру во всей красе.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NK Nastia Kamenskykh (@kamenskux) 10 Июн 2020 в 10:40 PDT

Благодаря наряду она подчеркнула не только стройные ноги, но и слегка выпирающий живот. Поклонники сразу заподозрили девушку в беременности. Впрочем, и танец звезды вызвал у всех восторг.

«Она беременна?», «Я тоже заметила животик», «Вот и животик выпирает», «Такая классная», «Беременная», «На цветочек распустился», «Какая красотка», — прокомментировали пост подписчики. Добавим, что пока Каменских не подтвердила слухи об интересном положении. При этом напомним, что у Потапа есть сын Андрей от прошлых отношений.