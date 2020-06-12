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    Жизнь

    Вера Кекелия поразила невероятной стройностью спустя месяц после родов (фото)

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    Певица Вера Кекелия - Вера Кекелия поразила невероятной стройностью спустя месяц после родов (фото)
    Певица Вера Кекелия
    instagram.com/kekeliavera/

    Звезда «Женского квартала» стала мамой чуть больше месяца назад

    Популярная певица и участница «Женского квартала» Вера Кекелия ошеломила поклонников стройностью.

    Как известно, звезда и ее муж Роман Дуда 1 мая впервые стали родителями, у них родился сын, которого назвали Иваном.

    А сейчас на своей странице в Instagram Вера опубликовала снимки, на которых продемонстрировала, который имеет вид после родов.

    На черно-белых снимках новоиспеченная мамочка позирует в белой легенкій платья длины миди и кедах, кичась своей стройностью.

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    Вера Кекелия поразила невероятной стройностью спустя месяц после родов (фото)
    Вера Кекелия поразила невероятной стройностью спустя месяц после родов (фото)
    Вера Кекелия поразила невероятной стройностью спустя месяц после родов (фото)
    Вера Кекелия поразила невероятной стройностью спустя месяц после родов (фото)
    Вера Кекелия поразила невероятной стройностью спустя месяц после родов (фото)
    instagram.com/kekeliavera/

    «Когда Марта Адамчук приходит на репетиции «Женского квартала» с фотоаппаратом, мы все строимся в очередь для фото. Выбрать одну не смогла, мне нравятся все», - отметила под снимками певица.

    Поклонники были в восторге от снимков Веры, отметив ее невероятную форму пвсля недавнего рождения ребенка.

    «Ну вот где в мире справедливость? Только родила, а такая худышка! Очень красивые фото», «Вы такие привлекательна», «Вера, вы очень красивая и талантливая девушка», - пишут восторженные фанаты.

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