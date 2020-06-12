Вера Кекелия поразила невероятной стройностью спустя месяц после родов (фото)



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Певица Вера Кекелия instagram.com/kekeliavera/

Звезда «Женского квартала» стала мамой чуть больше месяца назад

Популярная певица и участница «Женского квартала» Вера Кекелия ошеломила поклонников стройностью.

Как известно, звезда и ее муж Роман Дуда 1 мая впервые стали родителями, у них родился сын, которого назвали Иваном.

А сейчас на своей странице в Instagram Вера опубликовала снимки, на которых продемонстрировала, который имеет вид после родов.

На черно-белых снимках новоиспеченная мамочка позирует в белой легенкій платья длины миди и кедах, кичась своей стройностью.

«Когда Марта Адамчук приходит на репетиции «Женского квартала» с фотоаппаратом, мы все строимся в очередь для фото. Выбрать одну не смогла, мне нравятся все», - отметила под снимками певица.

Поклонники были в восторге от снимков Веры, отметив ее невероятную форму пвсля недавнего рождения ребенка.

«Ну вот где в мире справедливость? Только родила, а такая худышка! Очень красивые фото», «Вы такие привлекательна», «Вера, вы очень красивая и талантливая девушка», - пишут восторженные фанаты.