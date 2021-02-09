Карди Би прошлась по улицам в прозрачных лосинах и шокировала фанатов

Публикация набрала больше 2,8 миллиона лайков

Популярная американская рэперша Карди Би, которая недавно выпустила клип от украинского режиссера, прошлась по улицам в откровенном наряде и удивила поклонников. Соответствующий кадр появился на ее странице в Instagram. На размещенном в сети фото 28-летняя знаменитость запечатлена в полный рост в вещах модного дома Dior. На ней — укороченная серая рубашка и кепи такого же цвета с монограммой бренда, а также полупрозрачные лосины, через ткань которых были видны трусы.

instagram.com/iamcardib/

Публикация набрала больше 2,8 миллиона лайков, при этом наряд рэперши вызвал споры в сети. Многие пользователи принялись критиковать ее вешний вид. «Итак, теперь мы забываем надевать штаны. Трусы решают», «Ты ведь знаешь, что на тебя смотрят юные девочки? У тебя есть маленькая дочь, ты не должна забывать», «Это же чулки? Не может быть, что это брюки», «Это даже не легинсы», «И как же этот наряд выглядит сзади?» — негодовали они. Фанаты, напротив, похвалили звезду в комментариях: «Потрясающий образ!», «Я хочу весь это прикид», «Выглядишь как королева», «Очень горячо!», «Вот это тело!», «Чертовски красивая».

Ранее «Скотч» сообщал, что Оля Полякова назвала Кароль «плакальщицей». Тина ответила на высказывание «королевы ночи».

Кароль отметила, что всю жизнь будет плакать за мужем, которого потеряла в 2013 году.

Высказывание Поляковой также изрядно возмутило пользователей, поэтому певица поторопилась публично извиниться за свои высказывания и объяснить, что она имела в виду только творчество своей коллеги.