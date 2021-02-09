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    Шоу-биз

    Голливудская звезда пострадала во время взрыва на съемках фильма

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    Актриса Дженнифер Лоуренс - Голливудская звезда пострадала во время взрыва на съемках фильма
    Актриса Дженнифер Лоуренс

    Артистке в лицо попали осколки стекла

    Компания Netflix остановила съемки фильма «Не смотри вверх» из-за инцидента с пиротехникой. Как сообщает TMZ, в одной из сцен, где снималась Дженнифер Лоуренс, должен был произойти контролируемый взрыв, однако, по словам источников, что-то пошло не так: актриса получила травмы, причем несколько осколков попали в лицо.

    Сообщается, что пострадало, в частности, веко Лоуренс, однако «все не так уж плохо». Ее партнер по фильму — еще один звездный актер — Тимоти Шаламе не пострадал.

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    Голливудская звезда пострадала во время взрыва на съемках фильма
    Голливудская звезда пострадала во время взрыва на съемках фильма
    Голливудская звезда пострадала во время взрыва на съемках фильма
    Голливудская звезда пострадала во время взрыва на съемках фильма
    Голливудская звезда пострадала во время взрыва на съемках фильма
    Голливудская звезда пострадала во время взрыва на съемках фильма
    Голливудская звезда пострадала во время взрыва на съемках фильма
    Голливудская звезда пострадала во время взрыва на съемках фильма
    Голливудская звезда пострадала во время взрыва на съемках фильма

    Ранее «Скотч» сообщал, что Оля Полякова назвала Кароль «плакальщицей». Тина ответила на высказывание «королевы ночи».

    Кароль отметила, что всю жизнь будет плакать за мужем, которого потеряла в 2013 году.

    Высказывание Поляковой также изрядно возмутило пользователей, поэтому певица поторопилась публично извиниться за свои высказывания и объяснить, что она имела в виду только творчество своей коллеги.

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    Теги: знаменитости самые сексуальные шоу-бизнес взрыв
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