Голливудская звезда пострадала во время взрыва на съемках фильма

Артистке в лицо попали осколки стекла

Компания Netflix остановила съемки фильма «Не смотри вверх» из-за инцидента с пиротехникой. Как сообщает TMZ, в одной из сцен, где снималась Дженнифер Лоуренс, должен был произойти контролируемый взрыв, однако, по словам источников, что-то пошло не так: актриса получила травмы, причем несколько осколков попали в лицо.

Сообщается, что пострадало, в частности, веко Лоуренс, однако «все не так уж плохо». Ее партнер по фильму — еще один звездный актер — Тимоти Шаламе не пострадал.

Ранее «Скотч» сообщал, что Оля Полякова назвала Кароль «плакальщицей». Тина ответила на высказывание «королевы ночи».

Кароль отметила, что всю жизнь будет плакать за мужем, которого потеряла в 2013 году.

Высказывание Поляковой также изрядно возмутило пользователей, поэтому певица поторопилась публично извиниться за свои высказывания и объяснить, что она имела в виду только творчество своей коллеги.