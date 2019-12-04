У Олега Винника увели «Нино». Михаил Поплавский перепел легендарный хит (видео)

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Поплавский презентовал украиноязычную версию суперхита

3 декабря во Дворце Спорта состоялся концерт народного артиста Украины, ректора Национального университета культуры и искусств Михаила Поплавского.

Поющий ректор представил масштабное юбилейное шоу «Я - украинец».

Со сцены звучали хорошо известны хиты Поплавского, но не только. Бльше всего удивило зрителей исполнение хозяином вечера песни Олега Винника «Нино». Поплавский спел украиноязычный вариант хита своего коллеги.

Михаил Поплавский и Олег Винник дружат не только в музыкальном смысле.

На парламенских выборах 2019 украинский певец Олег Винник публично поддержал Аграрную партию Украины, первым номером списка которой является певец и ректор Киевского национального университета культуры и искусств Михаил Поплавский.

В многочисленных беседах с журналистами Винник объяснял свое решение несколькими факторами.

«С Михаилом Михайловичем мы знакомы уже много лет. Я знаю его как профессионала и как человека. Именно поэтому принял предложение Поплавского помочь ему. Сегодня я не иду в политику, не хочу в Верховную Раду. Я поверил человеку, отвечаю за себя и за свои действия», - пояснил певец в разговоре с журналисткой Натальей Влащенко.

Аграрная партия Украины

«Я горжусь, что я именно из села. Если бы я в городе родился, возможно я не достиг бы в Европе и у себя в стране тех вершин, и не собирал бы стадионы», - сказал певец в эфире телеканала ZIK.

Вместе Винник и Поплавский ездили Украины с туром в поддержку партии. Но все старания не дали желаемого результата. Аграрная партия Украины набрала всего 0,51% голосов избирателей.

Вчера Винник также был гостем юбилейного вечера Поплавского.

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