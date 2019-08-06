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    Шоу-биз

    У Оли Поляковой появились собственные стикеры в стиле диснеевских персонажей

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    Оля Полякова - У Оли Поляковой появились собственные стикеры в стиле диснеевских персонажей
    Оля Полякова

    В популярном мессенджере появилось официальное сообщество украинской певицы

    Украинская певица Оля Полякова запустила 26 стикеров в стилистике диснеевских персонажей и своих крылатых высказываний. «Лед тронулся», «не такой ты и бывший», «ты не ищи меня я люли-люли» - все эти цитаты и названия песен стали доступны пользователям и поклонникам артистки.

    По словам создателей, на разработку всего проекта ушло несколько месяцев. Главным моментом, над которым долго работали дизайнеры стала прорисовка концертных костюмов певицы.

    Стоит отметить, что к сообществу Оли Поляковой в Viber присоединилось уже более четверти миллиона подписчиков. Благодаря этому новый стартап «суперблондинки» попал топ-5 самых популярных сообществ среди украинских артистов. 

    Сама певица отметила, что будет регулярно радовать поклонников в сообществе разнообразным контентом.

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