У Оли Поляковой появились собственные стикеры в стиле диснеевских персонажей



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Оля Полякова

В популярном мессенджере появилось официальное сообщество украинской певицы

Украинская певица Оля Полякова запустила 26 стикеров в стилистике диснеевских персонажей и своих крылатых высказываний. «Лед тронулся», «не такой ты и бывший», «ты не ищи меня я люли-люли» - все эти цитаты и названия песен стали доступны пользователям и поклонникам артистки.

По словам создателей, на разработку всего проекта ушло несколько месяцев. Главным моментом, над которым долго работали дизайнеры стала прорисовка концертных костюмов певицы.

Стоит отметить, что к сообществу Оли Поляковой в Viber присоединилось уже более четверти миллиона подписчиков. Благодаря этому новый стартап «суперблондинки» попал топ-5 самых популярных сообществ среди украинских артистов.

Сама певица отметила, что будет регулярно радовать поклонников в сообществе разнообразным контентом.