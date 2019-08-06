Ирина Федишин показала, как выглядит без макияжа



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Ирина Федишин instagram.com/irynafedyshyn

Артистка записала милое видео с сыном

Популярная украинская певица Ирина Федишин растрогала поклонников милым видео с сыном.

На странице в Инстаграме Федишин разместила ролик с сыном Олегом. Семья пожелала всем хороших снов. Вместе с тем исполнительница продемонстрировала поклонникам лицо без макияжа.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ірина Федишин Iryna Fedyshyn (@irynafedyshyn) 4 Авг 2019 в 1:00 PDT

Ранее Федишин радовала контентом погорячее. Звезда делилась фото с отдыха, на которых позирует в купальниках, демонстрируя восхитительную фигуру.