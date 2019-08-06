Ирина Федишин показала, как выглядит без макияжа
Ирина Федишин
instagram.com/irynafedyshyn
Артистка записала милое видео с сыном
Популярная украинская певица Ирина Федишин растрогала поклонников милым видео с сыном.
На странице в Инстаграме Федишин разместила ролик с сыном Олегом. Семья пожелала всем хороших снов. Вместе с тем исполнительница продемонстрировала поклонникам лицо без макияжа.
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Ранее Федишин радовала контентом погорячее. Звезда делилась фото с отдыха, на которых позирует в купальниках, демонстрируя восхитительную фигуру.