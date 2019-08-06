  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Ирина Федишин показала, как выглядит без макияжа

    • Розсилка
    <p>Ирина Федишин</p> <p>instagram.com/irynafedyshyn</p> - Ирина Федишин показала, как выглядит без макияжа

    Ирина Федишин

    instagram.com/irynafedyshyn

    Артистка записала милое видео с сыном

    Популярная украинская певица Ирина Федишин растрогала поклонников милым видео с сыном.

    На странице в Инстаграме Федишин разместила ролик с сыном Олегом. Семья пожелала всем хороших снов. Вместе с тем исполнительница продемонстрировала поклонникам лицо без макияжа.

    Посмотреть эту публикацию в Instagram

    Публикация от Ірина Федишин Iryna Fedyshyn (@irynafedyshyn)

    Ранее Федишин радовала контентом погорячее. Звезда делилась фото с отдыха, на которых позирует в купальниках, демонстрируя восхитительную фигуру.

    1 з 19
    на весь екран згорнути
    Ирина Федишин показала, как выглядит без макияжа
    Ирина Федишин показала, как выглядит без макияжа
    Ирина Федишин показала, как выглядит без макияжа
    Ирина Федишин показала, как выглядит без макияжа
    Ирина Федишин показала, как выглядит без макияжа
    Ирина Федишин показала, как выглядит без макияжа
    Ирина Федишин показала, как выглядит без макияжа
    Ирина Федишин показала, как выглядит без макияжа
    Ирина Федишин показала, как выглядит без макияжа
    Ирина Федишин показала, как выглядит без макияжа
    Ирина Федишин показала, как выглядит без макияжа
    Ирина Федишин показала, как выглядит без макияжа
    Ирина Федишин показала, как выглядит без макияжа
    Ирина Федишин показала, как выглядит без макияжа
    Ирина Федишин показала, как выглядит без макияжа
    Ирина Федишин показала, как выглядит без макияжа
    Ирина Федишин показала, как выглядит без макияжа
    Ирина Федишин показала, как выглядит без макияжа

     Читайте также: Потап признался, что Настя Каменских ходит дома в фартуке на голое тело

    певица Ирина Федишин семья
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ