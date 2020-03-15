Go_А готовятся к Евровидению: сомнения букмекеров и проблемы с финансированием



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Go_А активно готовятся к Евровидению

Go_А хочет, чтобы на Евровидении впервые прозвучала песня написана на украинском языке

22 февраля, состоялся финал Нацотбора на Евровидение-2020, в котором победу одержал группа Go-А. Они стали фаворитами не только судейского, но и зрительского голосования.

Однако сразу после победы группы началось много разговоров по поводу того, что нет финансирования. Транслятор будет выделять только половину денег.

«Я хочу сказать, что подготовка сейчас идет полным ходом. Мы готовимся, видоизменяем номер, работаем над костюмами, постановкой. Но ждем финансирования», - рассказала солистка группы в интервью для «Светской жизни».

Сейчас прогрозы букмекеров Евровидение для Go-А раздаются неутешительно. Им прогнозируют даже не войти в 20-ку.

«В финале нам прогнозировали последние места. Мой друг поставил нас 250 гривен и выиграл 19 тыс. Поэтому, мне кажется, что то, что пишут букмекеры не имеет никакого значения», - подытожила Екатерина Павленко.