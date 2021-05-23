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    Украина в лидерах. Все результаты песенного конкурса «Евровидение-2021»

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    Итальянская группа M&aring;neskin с песней Zitti E Buoni стал победителем &laquo;Евровидения-2021&raquo; Фото: Еurovision Song Contest - Украина в лидерах. Все результаты песенного конкурса «Евровидение-2021»

    Итальянская группа Måneskin с песней Zitti E Buoni стал победителем «Евровидения-2021»

    Фото: Еurovision Song Contest

    В гранд-финале зрители и жюри увидели 26 номеров участников «Евровидения-2021»

    В нидерландском городе Роттердам в комплексе Ahoy завершился гранд-финал международного песенного конкурса «Евровидение-2021». Победителем стал итальянская группа Måneskin с песней Zitti E Buoni. Украинская группа Go_A заняла пятое место.

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    На сцене «Евровидения» выступили участники от стран «большой пятерки» - Италия, Франция, Испания, Германия, Великобритания - и страны-хозяйки конкурса Нидерландов, а также два десятка исполнителей, отобранных в первом и втором полуфиналах.

    С первого полуфинала в финал квалифицировались Украина, Норвегия, Израиль, Россия, Азербайджан, Мальта, Литва, Кипр, Швеция и Бельгия. С другой полуфинал вышли Албания, Сербия, Болгария, Молдова, Португалия, Исландия, Сан-Марино, Швейцария, Греция и Финляндия.

    Группа Go_A, который представляет Украину на Евровидении-2021 с песней «Шум», выступила во второй части финала конкурса под номером 19.

    Таким образом в субботу в гранд-финале зрители и жюри увидели 26 номеров участников «Евровидения-2021».

    Так, по результатам членов жюри 267 баллов набрали швейцарцы, 247 баллов - французы, 208 баллов - Мальта. Украина находилась на девятом месте с результатом 97 баллов. Отметим, что члены жюри из Украины поставили самые высокие 12 баллов Италии.

    Зато за результаты голосования жюри и зрителей победителем «Евровидения» стал итальянский группа Måneskin с песней Zitti E Buoni. Второй стала Франция, третья - Швейцария, четвертая - Исландия. Замкнула пятерку лидеров Украины.

    Теги: знаменитости Евровидение шоу-бизнес
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    Украина в лидерах. Все результаты песенного конкурса «Евровидение-2021»