Украина в лидерах. Все результаты песенного конкурса «Евровидение-2021»

Итальянская группа Måneskin с песней Zitti E Buoni стал победителем «Евровидения-2021»

В гранд-финале зрители и жюри увидели 26 номеров участников «Евровидения-2021»

В нидерландском городе Роттердам в комплексе Ahoy завершился гранд-финал международного песенного конкурса «Евровидение-2021». Победителем стал итальянская группа Måneskin с песней Zitti E Buoni. Украинская группа Go_A заняла пятое место.

На сцене «Евровидения» выступили участники от стран «большой пятерки» - Италия, Франция, Испания, Германия, Великобритания - и страны-хозяйки конкурса Нидерландов, а также два десятка исполнителей, отобранных в первом и втором полуфиналах.

С первого полуфинала в финал квалифицировались Украина, Норвегия, Израиль, Россия, Азербайджан, Мальта, Литва, Кипр, Швеция и Бельгия. С другой полуфинал вышли Албания, Сербия, Болгария, Молдова, Португалия, Исландия, Сан-Марино, Швейцария, Греция и Финляндия.

Группа Go_A, который представляет Украину на Евровидении-2021 с песней «Шум», выступила во второй части финала конкурса под номером 19.

Таким образом в субботу в гранд-финале зрители и жюри увидели 26 номеров участников «Евровидения-2021».

Так, по результатам членов жюри 267 баллов набрали швейцарцы, 247 баллов - французы, 208 баллов - Мальта. Украина находилась на девятом месте с результатом 97 баллов. Отметим, что члены жюри из Украины поставили самые высокие 12 баллов Италии.

Зато за результаты голосования жюри и зрителей победителем «Евровидения» стал итальянский группа Måneskin с песней Zitti E Buoni. Второй стала Франция, третья - Швейцария, четвертая - Исландия. Замкнула пятерку лидеров Украины.