Украинская певица жестко ответила на угрозы из России

Артистка из страны-агрессора обвинила украинскую коллегу в воровстве

Певица Наталья Дзенькив, которая является солисткой группы Lama, получила угрозы от своей коллеги из России. Последняя уверена, что Lama неправомерно использует название группы, права на которую принадлежат именно ей. Несколько дней назад певица похвасталась, что запатентовала музыкальный бренд Lama, поэтому украинцы, которые основали коллектив в



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Наталья Дзенькив

Артистка из страны-агрессора обвинила украинскую коллегу в воровстве

Певица Наталья Дзенькив, которая является солисткой группы Lama, получила угрозы от своей коллеги из России. Последняя уверена, что Lama неправомерно использует название группы, права на которую принадлежат именно ей. Несколько дней назад певица похвасталась, что запатентовала музыкальный бренд Lama, поэтому украинцы, которые основали коллектив в 2005 году, должны изменить свое название.

«Уже много лет грязные «дельцы» шоу-бизнеса в другой стране (в Украине – ред.) незаконно пользовались моим именем, моими идеями, концептом ради наживы. И я с этим ничего не могла поделать. И даже то, что именно мне принадлежат все официальные патенты на музыкальный бренд «Лама» и на территории России, и на территории Украины, вопрос никак не решали. Денег на суды у меня не было. Единственный выход: не обращать внимания на все это и жить дальше своей жизнью. А клоны жили. Такая обратная сторона успеха. И ездят себе спокойно и безнаказанно пользуются моим брендом», – возмущается Марина Сафонова.

Также она добавила, что изменила свое имя на Лама. Одними угрозами артистка не намерена ограничиться, потому будет требовать «справедливости» в судах.

«Они будут нести жесткую ответственность уже на международном уровне за нарушение международного права», – пригрозила Сафонова.

На такие обвинения отреагировала Наталья Дзенькив. Ее реакция на угрозы была не менее острой. Заявление звезда разместила на странице в Facebook.

«В принципе, ничего удивительного в этом нет, что в так называемый «Международный день труда» люди, которые ничего создавать собственноручно, кроме захвата других территорий, не могут, продолжают все делать по примеру своих вождей. From Russia with hate», – ответила Наталья Дзенькив.

Джерело: 24 канал