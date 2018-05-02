Букмекеры назвали новых фаворитов «Евровидения-2018»

Наибольшие шансы у представительниц Израиля и Эстонии

Букмекеры подвели новые итоги касательно того, кто из певцов имеет наибольшие шансы на победу в конкурсе «Евровидение-2018». Согласно ставкам, вероятнее всего победу одержит певица Нетта Барзилай (Netta Barzilai) из Израиля. Она отправится на шоу с англоязычной песней Toy. Пользователи сети называют эту певицу «сумасшедшей



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Нетта Барзилай

Наибольшие шансы у представительниц Израиля и Эстонии

Букмекеры подвели новые итоги касательно того, кто из певцов имеет наибольшие шансы на победу в конкурсе «Евровидение-2018». Согласно ставкам, вероятнее всего победу одержит певица Нетта Барзилай (Netta Barzilai) из Израиля. Она отправится на шоу с англоязычной песней Toy.

Пользователи сети называют эту певицу «сумасшедшей версией Адель». В полуфинале «Евровидения» она будет выступать под седьмым номером. Меломанов девушка подкупает своей экстравагантной внешностью, чувством юмора и искрометным талантом. К тому же у нее очень зажигательный номер.

На втором сете, согласно прогнозам букмекеров, расположилась певица из Эстонии Элина Нечаева. Еще недавно ей пророчили победу в конкурсе.

А на третьей строчке, если верить букмекерам, разместится чешский исполнитель Миколас Йозеф. Представитель Украины Melovin не вошел в число первых 15 претендентов на победу.

Участие в песенном конкурсе Евровидение 2018 будет принимать 42 страны. Согласно сообщению, на песенном конкурсе Евровидение 2018 Украина выступит последней во втором полуфинале. Сам конкурс состоится 8, 10 мая (полуфиналы) и 12 мая (финал) в Лиссабоне.

Джерело: 24 канал