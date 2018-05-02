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    Известная украинская певица Ассоль выложила трогательные фото со своей помолвки

    Артистка получила предложение руки и сердце в Турции
    Певица из Донецка Екатерина Гуменюк, которая выступает под псевдонимом Ассоль, опубликовала ряд фотографий, на которых запечатлена ее помолвка. Знаковое событие состоялось в турецком развлекательном центре The Land of Legends. Снимки 23-летняя артистка выложила на своей странице в Instagram, пишет «Главком». «Да! Сегодня и
    • ГЛАВКОМ
    • Сьогодні, 16:56
    • Розсилка
    Ассоль
    Ассоль

    Артистка получила предложение руки и сердце в Турции

    Певица из Донецка Екатерина Гуменюк, которая выступает под псевдонимом Ассоль, опубликовала ряд фотографий, на которых запечатлена ее помолвка. Знаковое событие состоялось в турецком развлекательном центре The Land of Legends. Снимки 23-летняя артистка выложила на своей странице в Instagram, пишет «Главком».

    «Да! Сегодня и всегда, без всяких сомнений! Люблю! Навсегда!» – эмоционально подписала фотографию, опубликованную вечером 1 мая. На фотографии Аcсоль целует своего избранника с букетом цветов и роскошным обручальным кольцом на фоне сказочного замка.

    Напомним, что в 2017 году Аcсоль приняла участие в шестом сезоне проекта «Голос страны». После этого она отправилась на учебу в Лондонский университет на факультет бизнес-администрирования. Сейчас она живет в Лондоне со своим будущим мужем.

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    Известная украинская певица Ассоль выложила трогательные фото со своей помолвки
    Известная украинская певица Ассоль выложила трогательные фото со своей помолвки
    Известная украинская певица Ассоль выложила трогательные фото со своей помолвки

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