Украинские патриоты набросились на группу Kazka из-за участия в российской «Песне года»
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Розсилка
В сети набирает обороты очередной скандал
В субботу вечером украинская группа Kazka, которая бьет рекорды в Youtube и занимает лидирующие места в престижных музыкальных чартах, победила в двух номинациях «Прорыв года» и «Хит года» ежегодной музыкальной премии M1 Music Awards. 4 Seasons.
Но, как оказалось радость была не долгой. На следующий день после премии в сети разгорелся настоящий скандал. Поклонники группы и украинские патриоты увидели рекламу российской «Песни года-2019», в которой анонсируется выступление украинских артистов, в том числе и группы Kazka.
Этот факт удивил не только украинских меломанов, но и одного из участников группы Kazka Никиту Будаша.
На своей странице в соцсети, он опубликовал официальное заявление группы, в котором говорится о том, что перед тем, как покупать билеты на концерт, стоит заглянуть на официальный сайт коллектива.
«Друзья! Любая информация касающаяся концертов группы Kazka, которая не подтверждена представителями группы и ее нет на официальном сайте - это фейк!», - говорится в сообщении.
Стоит отметить, что не всех поклонников группы такое обьяснение удовлетворило. В комментариях в посту участникам популярного коллектива намекнули, что если они собрались ехать на съемки российских шоу и концертов, то станут предателями Украины.
Также украинцы потребовали более конкретного объяснения ситуации: кто дал согласие на использование фотографий и названия коллектива в рекламном видеоролике и на афишах.
«В рекламный ролик они попали случайно? Это смешно!», «Если вы поедете, то потеряете рынок Украины навсегда. Мы вам этого не простим!», «Песня года» может включить в своей концерт любого артиста или группу без их ведома? Снять рекламу с их участием, использовать его имя, песни и изображения? Обьясните пожалуйста, будут ли официальные претензии с вашей стороны к организаторам по этому поводу?», «Это не похоже на фейк и этому есть подтверждение на сайте по продаже билетов. При всем уважении к вам, объясните, что это было?», - пишут возмущенные пользователи сети.
На эти вопросы коротко ответил в комментариях фронтмен группы Kazka Никита Будаш: «Ну расскажите тогда всем, как мы туда попали. Я, например, узнал об этом концерте только сегодня!».
Напомним, что недавно украинская группа Kazka возглавила российский музыкальный чарт. Лирический трек «Плакала» украинского коллектива занял первую позицию рейтинга телеканала Муз-ТВ. Правда, не все российские меломаны этому обрадовались.
«Казка русская. Но поёт на разных языках», «Я не против украинских песен, но это слушать невозможно. Стон тетки какой то», «Чарт русский - победитель украинский», «Песни должны быть на русском!!!! На фига надо было называть РУССКИЙ крутяк?!!!!», - возмущались поклонники российского музыкального канала.