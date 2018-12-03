Украинские патриоты набросились на группу Kazka из-за участия в российской «Песне года»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Kazka

В сети набирает обороты очередной скандал

В субботу вечером украинская группа Kazka, которая бьет рекорды в Youtube и занимает лидирующие места в престижных музыкальных чартах, победила в двух номинациях «Прорыв года» и «Хит года» ежегодной музыкальной премии M1 Music Awards. 4 Seasons.

Но, как оказалось радость была не долгой. На следующий день после премии в сети разгорелся настоящий скандал. Поклонники группы и украинские патриоты увидели рекламу российской «Песни года-2019», в которой анонсируется выступление украинских артистов, в том числе и группы Kazka.

Этот факт удивил не только украинских меломанов, но и одного из участников группы Kazka Никиту Будаша.

На своей странице в соцсети, он опубликовал официальное заявление группы, в котором говорится о том, что перед тем, как покупать билеты на концерт, стоит заглянуть на официальный сайт коллектива.

«Друзья! Любая информация касающаяся концертов группы Kazka, которая не подтверждена представителями группы и ее нет на официальном сайте - это фейк!», - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что не всех поклонников группы такое обьяснение удовлетворило. В комментариях в посту участникам популярного коллектива намекнули, что если они собрались ехать на съемки российских шоу и концертов, то станут предателями Украины.

Также украинцы потребовали более конкретного объяснения ситуации: кто дал согласие на использование фотографий и названия коллектива в рекламном видеоролике и на афишах.

«В рекламный ролик они попали случайно? Это смешно!», «Если вы поедете, то потеряете рынок Украины навсегда. Мы вам этого не простим!», «Песня года» может включить в своей концерт любого артиста или группу без их ведома? Снять рекламу с их участием, использовать его имя, песни и изображения? Обьясните пожалуйста, будут ли официальные претензии с вашей стороны к организаторам по этому поводу?», «Это не похоже на фейк и этому есть подтверждение на сайте по продаже билетов. При всем уважении к вам, объясните, что это было?», - пишут возмущенные пользователи сети.

На эти вопросы коротко ответил в комментариях фронтмен группы Kazka Никита Будаш: «Ну расскажите тогда всем, как мы туда попали. Я, например, узнал об этом концерте только сегодня!».

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Напомним, что недавно украинская группа Kazka возглавила российский музыкальный чарт. Лирический трек «Плакала» украинского коллектива занял первую позицию рейтинга телеканала Муз-ТВ. Правда, не все российские меломаны этому обрадовались.

«Казка русская. Но поёт на разных языках», «Я не против украинских песен, но это слушать невозможно. Стон тетки какой то», «Чарт русский - победитель украинский», «Песни должны быть на русском!!!! На фига надо было называть РУССКИЙ крутяк?!!!!», - возмущались поклонники российского музыкального канала.



