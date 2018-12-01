Видео Насти Каменских на песню «Это моя ночь» признали лучшим на премии M1 Music Awards



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Настя Каменских

После того, как дуэт «Потап и Настя» ушел в творческий отпуск, каждый из участников занялся сольным творчеством

Настя Каменских, которая теперь выходит на сцену под псевдонимом NK, уже успела выпустить несколько треков, которые покорили не только украинских меломанов, но и латиноамериканских слушателей. Совсем недавно Каменских блистала на красной дорожке Latin Grammy Awards, а несколько минут назад стала не только «Певицей года» по версии телеканала M1, но и получила статуэтку за «Лучший клип». Правда сама Настя Каменских на сцене не появилась, так как принимает участие в качестве судьи на шоу «Х-фактор». Вместо нее на сцену вышел ее коллега - Потап. В своей неповторимой манере он поблагодарил команду Каменских, ее поклонников и конечно же, учредителей премии.

Стоит отметить, что видеоклип на композицию « Это моя ночь» стал дебютной работой певицы Насти Каменских в рамках сольного проекта NK. В видеоклипе украинская певица предстала в образе кубинской красотки, которая готова веселится всю ночь, несмотря на бытовые проблемы.

По словам Каменских, таким образом она хотела заставить своих зрительниц прислушаться к своему внутреннему голосу и хотя бы иногда позволить себе делать то, что хочется.